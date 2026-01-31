Publicidad

Farándula / Carolina Soto deja boquiabiertos al presumir su cuerpazo en redes a sus 40 años

Carolina Soto deja boquiabiertos al presumir su cuerpazo en redes a sus 40 años

Una imagen compartida en redes sociales provocó múltiples reacciones entre seguidores, que comentaron sobre la apariencia y el estilo con el que la presentadora decidió mostrarse.

Carolina Soto presume su cuerpo en Instagram
Carolina soto, presentadora
Foto: Caracol Televisión
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 31 de ene, 2026

Una publicación de Carolina Soto en redes sociales generó una amplia conversación entre sus seguidores.

La presentadora compartió unas imágenes en su cuenta de Instagram en la que muestra cómo luce su figura a los 40 años, lo que despertó múltiples reacciones y comentarios por parte de los usuarios que siguen de cerca su contenido digital.

Puedes leer: Carolina cruz sorprende al revelar fotos de su embarazo; ¡Linda faceta!

Así luce Carolina Soto a sus 40 años

Las fotografías llamaron la atención desde los primeros minutos luego de ser publicada. En ellas, Soto aparece con un vestido de baño y una pose natural, sin elementos llamativos ni producción elaborada.

Este detalle fue uno de los aspectos más mencionados por los seguidores en la sección de comentarios, donde varios resaltaron la forma en la que decidió mostrarse.

Con el paso de las horas, la publicación acumuló cientos de interacciones. Usuarios dejaron mensajes como “Se ve muy bien”, “Los 40 le quedan increíbles”, “La disciplina se nota” y “Qué buena figura”. Otros comentarios destacaron la seguridad que transmite en la imagen y el estilo con el que posó frente a la cámara.

Entre las respuestas también se repitieron mensajes relacionados con el cuidado personal. Algunos seguidores escribieron frases como “Eso es constancia”, “Se nota el ejercicio” y “El cuidado diario se refleja”.

La presentadora cuenta con una comunidad amplia y activa en redes sociales, donde comparte contenidos de forma frecuente. Sus publicaciones suelen generar interacción, especialmente aquellas relacionadas con su imagen personal o con momentos de su vida cotidiana.

En esta ocasión, la conversación se mantuvo centrada en las fotografías y en los comentarios que generó entre sus seguidores.

Puedes leer: Carolina Cruz revela que sus padres influyeron en su separación con Lincoln Palomeque

Varios usuarios también resaltaron la naturalidad de las imágenes. “Por favor, quiero pecas en el set”, comentó una seguidora, mientras otro usuario escribió: “Te ves tan hermosa sin maquillaje". Este tipo de mensajes se repitió a lo largo de la publicación, manteniendo un tono respetuoso.

Otros comentarios hicieron referencia a la edad. “Divina te ves”, escribió una usuaria, mientras otra agregó: Muchos puntos a tu favor”. En general, las reacciones evitaron la polémica y se enfocaron en la apariencia y actitud de la presentadora.

Carolina Soto es una figura reconocida de la televisión colombiana y mantiene una presencia constante en el programa Día a Día. Además de su trabajo en pantalla, su actividad en redes sociales le permite interactuar directamente con su audiencia, que suele responder de manera activa a este tipo de contenidos.

Mira también: Desvelan fotos inéditas de Christian Nodal antes de ser famoso; las publicó su ex

