Carolina Soto celebra 12 años de amor junto a Germán González: así comenzó su historia

Carolina Soto se ha posicionado como una de las figuras más apreciadas de la televisión colombiana, especialmente por su participación en el programa Día a Día, donde ha logrado ganarse el cariño del público gracias a su carisma, humor y cercanía con la audiencia.

Hace pocos días, la presentadora conmemoró su aniversario matrimonial junto a Germán González, con quien ha construido una de las relaciones más estables y admiradas dentro del mundo del entretenimiento.



Por medio de sus historias en Instagram, Soto compartió una instantánea tomada en la playa junto a su esposo, acompañada de un mensaje en el que agradecía los años de vida compartidos. El gesto conmovió a sus seguidores y generó una ola de comentarios positivos.

"12 años desde que dijimos sí. El tiempo vuela. Te amo", escribió la comunicadora junto a la imagen en la que ambos aparecen abrazados.

El inicio del romance entre Carolina Soto y Germán González

En alguna ocasión, la presentadora contó a sus seguidores cómo surgió su historia de amor con el empresario. Según relató, todo comenzó cuando le asignaron la cobertura del Concurso Nacional de Belleza.

Un amigo en común le comentó que quería presentarle a alguien especial, a pesar de que ella mantenía una relación en ese momento. Finalmente, aceptó asistir a una reunión en un yate, donde conoció a Germán, aunque en esa oportunidad no pasó nada más allá de una cordial amistad.

Un mes después, la vida los volvió a cruzar en circunstancias inesperadas: Carolina se encontraba con problemas en Bogotá y Germán no dudó en ayudarla.

Tras este gesto, la invitó a cenar. Poco después, la presentadora decidió terminar su relación anterior debido a la distancia y, al cabo de un mes, comenzó una nueva etapa con González, quien fue muy claro con sus intenciones desde el principio.

"Yo no soy como tu exnovio, yo sí quiero casarme y pronto", le dijo. Y cumplió su palabra: al año siguiente le propuso matrimonio, a lo que ella respondió con un rotundo sí.

El 7 de septiembre de 2013, la pareja selló su amor en una ceremonia íntima realizada en Cali, rodeados de familiares y amigos cercanos.

