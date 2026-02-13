Isabella Ladera y Hugo García confirman embarazo y sorprenden con emotiva foto

Hugo García, modelo y figura de la televisión peruana, y la influencer Isabella Ladera confirmaron que se convertirán en padres tras publicar una fotografía juntos en sus cuentas de Instagram, donde muestran la ecografía de su bebé. La imagen estuvo acompañada de un mensaje significativo que simboliza la unión de ambos: “Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”.

La noticia fue compartida este viernes 13 de febrero, desatando una ola de felicitaciones y reacciones positivas por parte de seguidores y amigos en las redes sociales, que celebraron con entusiasmo el nuevo capítulo en la vida de la pareja.

Esta publicación que confirmó el embarazo vino después de varias semanas de especulaciones en redes sociales sobre el posible estado de Isabella Ladera. Rumores que crecieron entre seguidores y medios, y que finalmente se aclararon con el anuncio directo de la pareja.



En la captura de la ecografía, ambos aparecen abrazados y mostrando la imagen del futuro bebé, lo que se ha interpretado como una celebración íntima y emotiva con sus seguidores.

Tras el anuncio, muchos fanáticos expresaron su alegría en los comentarios, destacando el cariño y la emoción que genera la noticia. El post se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en plataformas sociales, con miles de “me gusta” y mensajes de apoyo.

La confirmación llega también después de que influencers y creadores de contenido, como quienes conducen programas de farándula digital, adelantaran hace poco que la pareja estaba lista para formalizar este paso en su relación.

¿Quiénes son Hugo García e Isabella Ladera?

Hugo García es un modelo, deportista e influencer peruano que ganó reconocimiento por su participación en programas de competencia física y entretenimiento en la televisión.

Con el paso del tiempo, consolidó una carrera en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con el deporte, el bienestar y el estilo de vida saludable, además de colaborar con diversas marcas.

Por su parte, Isabella Ladera es creadora de contenido digital, con presencia destacada en plataformas como Instagram y TikTok. Su trabajo se enfoca en temas de moda, estilo de vida y experiencias personales, lo que le permitió construir una comunidad amplia de seguidores en varios países de la región.

La relación entre ambos captó atención mediática desde sus primeras apariciones públicas y publicaciones conjuntas. Ahora, el anuncio de que se convertirán en padres marca una nueva etapa en su vida personal y refuerza el interés del público en su historia como pareja.

Asimismo, el mensaje compartido por Hugo García e Isabella Ladera no solo confirmó la llegada del bebé, sino que según seguidores, también simboliza una unión y futuro juntos que muchos apoyan emocionadamente. Usarios mencionan que la frase elegida por ellos es una expresión de amor y compromiso ante esta nueva etapa de la vida familiar.

