Hija de Marbelle sufre delicado accidente casero; se le incrustó un tacón en el rostro

Rafaella Chávez, hija de la cantante colombiana Marbelle, sufrió un accidente mientras realizaba tareas en su vivienda y compartió los detalles para explicar lo ocurrido y evitar malentendidos sobre su estado de salud.

La joven relató que el incidente se presentó de forma inesperada cuando estaba realizando lavado de prendas y se produjo una lesión en la nariz a causa de un objeto doméstico.

Hija de Marbelle habla de su accidente con un tacón

Según el relato de Rafaella, la situación se dio cuando intentaba bajar un par de tacones que tenía colgados después de haberlos usado recientemente. En ese momento, uno de los tacones cayó y golpeó directamente su rostro, lo que le provocó una herida visible en la zona nasal y un fuerte dolor inmediato.



La joven usó sus redes sociales para compartir un video en el cual muestra cómo quedó su nariz después del accidente y brindar contexto. En la publicación escribió: “Me enterré un tacón lavando ropa y me abrí la nariz”, explicando de forma sencilla lo ocurrido.



“Estaba lavando ropa, y tengo este tipo de media pantalón que tiene estos tacones de color fucsia, los cuales lavé y colgué porque los había usado hace poco. Estaba intentando bajarlos, y justo cuando lo hice, el tacón se me cayó directamente en la nariz. No les puedo explicar el dolor que sentí, la impotencia de la situación”, comentó en su relato.

A pesar de la incomodidad física, Rafaella pidió sugerencias para ayudar con la cicatrización de la herida, mencionando de forma ligera que si alguien conocía algún remedio o “hierbita” que pudiera apoyar la recuperación, estaría agradecida de recibirlo.

Más allá del accidente, la joven expresó una actitud positiva frente a la situación y compartió que, aunque este hecho surgió de forma imprevista, no permitiría que afectara sus planes personales, entre ellos un viaje y la celebración de su próximo cumpleaños.

“Nada va a hacer que pase un mal rato y aunque esto sucedió, voy a celebrar mi vida”, señaló con optimismo.

Rafaella también aprovechó el momento para enviar un mensaje a sus seguidores y advertirles: ‘¡Cuidado al lavar ropa!’, al recordar la forma inusual en la que ocurrió el accidente y recomendar estar atentos incluso en las actividades diarias.

Además, la hija de Marbelle expresó su agradecimiento a amigos y seguidores por el respaldo recibido, asegurando que les contará cómo evoluciona su situación y destacando que se siente acompañada por las muestras de cariño

