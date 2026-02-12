¿Rubén Blades se retira de la música? sorprende con importante anuncio

El músico y cantautor panameño Rubén Blades confirmó que 2027 marcará el fin de su etapa de presentaciones en vivo y que planea establecerse de forma más estable en Panamá a partir de 2028.

Blades, reconocido internacionalmente por éxitos como Pedro Navaja y Decisiones, comunicó su decisión en su blog personal 'Apuntes desde la esquina', donde explicó que piensa disminuir su actividad artística en giras para enfocarse en otros proyectos creativos y su vida personal.

El artista expresó que desea priorizar su salud y voz, con el objetivo de mantener la calidad que caracteriza sus presentaciones mientras todavía está en condiciones de ofrecerlas.



A través de su escrito afirmó que 2027 será su último año activo en giras con la banda de Roberto Delgado, aunque no descartó continuar colaboraciones en estudio o grabaciones con algunos músicos cercanos.

“He decidido no seguir en el trajín de las presentaciones musicales personales. Voy para 78 años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más, mientras aún pueda mantener la calidad que siempre he tratado de presentar al público que nos apoya en los conciertos”, escribió Blades a través de su blog.

¿Cuál será la última gira de Ruben Blades y qué proyectos tiene a futuro?

Antes de concluir su etapa de presentaciones en vivo, Blades realizará una gira por Europa junto a la banda de Roberto Delgado, oportunidad que el músico describe como un cierre significativo de su trayectoria en escenarios internacionales en ese formato.

Según explicó en su blog, además de la gira, el cantante trabaja en varios proyectos musicales, está preparando dos álbumes de salsa junto con integrantes de su grupo, y otro proyecto en estilo Mixtura con el músico Luis Enrique Becerra.

La agenda creativa del artista, este año incluye también actividades en cine y literatura. Además, tiene programado participar en el rodaje de una nueva película en Austin (Estados Unidos), titulada Armadillo United, donde compartirá elenco con figuras como Antonio Banderas, Danay García y Danny Trejo.

Gregó también que quiere regresar a su país: “Anhelo estar de regreso y de manera más permanente en Panamá, a más tardar en 2028”.

Asimismo, avanza en la preparación de un libro autobiográfico que se encuentra en etapa final de revisión. Paralelamente trabaja en una edición de todas las letras de sus canciones, acompañada de explicaciones sobre los temas, álbumes y motivos detrás de su creación, buscando ofrecer a sus seguidores una perspectiva más profunda de su obra.

Por otro lado, aunque Rubén Blades es una figura muy influyente de la música latina, con múltiples premios Grammy y Latin Grammy que respaldan su trayectoria artística. Su decisión de reducir la actividad en vivo no implica el final de su carrera creativa, sino un enfoque hacia proyectos que combinan música, cine y literatura, y un regreso a su país natal de manera más estable.

Con este anuncio, Rubén Blades informa sobre un cambio en la dinámica de su carrera, con mayor dedicación a proyectos musicales, cinematográficos y literarios, además de una presencia menos frecuente en los escenarios.

