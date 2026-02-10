Cantante bumangués rendirá homenaje a uniformados caídos en la Batalla de Flores

Una de las celebraciones más importantes en Colombia, es el Carnaval de Barranquilla, al punto que muchos artistas lo consideran como un escenario de memoria y cultura. Tanto es así que en la edición de este 2026, se conoció que el artista Cristian Ahumada, es una de las figuras que tendrá una mayor participación.

Tanto es así que se conoció que Ahumada es uno de los artistas que mayor proyección que tiene en estos momentos, debido a las letras que menciona durante sus canciones. Se conoció que el artista de Bucaramanga tendrá participación en la Batalla de Flores, que se realiza en el carnaval de Barranquilla, el cual se considera como uno de los eventos más importantes del carnaval, el cual tendrá lugar del 14 al 17 de febrero.

Puedes leer: Así lució Yeison Jiménez en afiche de su primer concierto; no supo cuánto cobrar



En el cual, se supo que Cristian Ahumada usará este espació para rendir homenaje a los uniformados caídos en cumplimiento de su deber por el país. Esto gracias a que la Batalla de las Flores es una ceremonía donde suelen salir carrozas alegoricas de diferentes temas.



Dicho por el mismo artista, este acto simbólico busca exaltar la labor diaria de los hombres y mujeres de la fuerza pública que trabajan en pro de la nación. Al respecto, este manifestó que espera representar a los uniformados en especial para poder usar sus canciones para homenajear a aquellos que cayeron en servicio.

Estas presentaciones son vistas por sus seguidores como una consolidación de su carrera, posicionándolo como un intérprete capaz de alternar entre el entretenimiento masivo y la conciencia social.

Mejor proyecto de Cristian Ahumada

Para este 2026, el artista fue invitado gracias a su sencillo "Ella", una colaboración con Fabian Barrera, la cual se suma a su racha imparable como hit, esto debido a que se logró posicionar de manera orgánica en plataforma como TikTok e Instagram, donde miles de usuarios utilizan el audio para crear contenido diario, debido la cercanía con esta.

Publicidad

Puedes leer: Yelsid cumple 20 años de música y lo celebra con sorpresa, ¿por todo el país?

Cabe resaltar que con esta participación, Cristian Ahumada espera compartir un mensaje. "Poder hacer este homenaje mientras mi música conecta con la gente hace que este momento sea aún más especial", afirmó el cantante.

Publicidad

Finalmente, se conoció que la agenda del cantante en Barranquilla no se limita a un solo evento. Debido a que el artista cumplirá con cuatro presentaciones oficiales y tendrá participación en eventos como, La Muerte de Joselito, el cierre tradicional del carnaval.