La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Aparece video de Yeison Jiménez confesando porque no cambió su avioneta

Aparece video de Yeison Jiménez confesando porque no cambió su avioneta

Siguen saliendo a la luz declaraciones del cantante de Manzanares, Caldas, a un mes de su fallecimiento en un accidente aéreo.

Video de Yeison Jiménez explicando porque no cambió de avión
Aparece video de Yeison Jiménez confesando porque no cambió su avioneta
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 12 de feb, 2026

La noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez por un accidente aéreo en el aeropuerto de Paipa, Boyacá el pasado 10 de enero del 2026, sigue generando reacciones debido a la relevancia que tuvo el cantante para el género de la música popular. Por lo cual, se conoció un video del cantante hablando sobre su avioneta meses previos.

Cabe recordar que en diferentes entrevistas y videos el autor de ‘El Aventurero’ comentó que había soñado con perder la vida en varias ocasiones por un accidente aéreo. Hasta en ocasiones comentó su deseo por cambiar de avión, pese a eso, no lo terminó haciendo y sus seguidores quedaron expectantes con dicho tema.

Puedes leer: Esposa de Yeison Jiménez se pronuncia por primera vez: "Quiero entender que no te fuiste"

Sin embargo, un mes después de su partida se viralizó de nuevo un video del mismo Yeison Jiménez revelando los motivos por el cual no cambió su avión. En donde también explicó que por diferentes circunstancias decidió no hacer el cambio de este medio de transporte, pese a las recomendaciones.

¿Cuál fue la razón de Yeison Jiménez para no cambiar su avión?

En una entrevista junto a Laura Acuña para un espacio llamado 'En Mi Semana TV', Yeison Jiménez se refiere al tema de su avión, en donde mencionó que si tenía toda la intención de cambiar el avión. Sin embargo, no tenía todos los ingresos para poder comprarlo, pero que iba a seguir con la búsqueda.

Puedes leer: Hija de Yeison Jiménez dedica mensaje y canción tras un mes del accidente: "Siempre en mi"

"Quiero comprar otro, no tengo la plata, lo confieso. De hecho esta mañana volví a buscar los aviones para ver que ha salido a venta" explicó Yeison, a pesar de eso, comentó que en diciembre del año 2025 estaría mirando la posibilidad de hacer el cambio, el cual no se terminó dando y continúo con este.

Por otro lado, durante este mismo espacio explicó que habían aviones pequeños que podrían exceder los 800.000 dólares. De igual forma, explicó la importancia de estos vehículos para él, esto debido a sus constantes viajes a diversas partes del mundo, justificando así la compra de la aeronave.

"Puedo tener una moto que nunca he prendido, puedo tener un carro que nunca he sacado de la casa, puedo tener piscinas que valen millón y medio el piscinero mensual y no me meto, y de ahí pa' arriba lo que te imagines. En cambio en el avioncito voy y canto, trabajo, por eso lo compré, no es más" explicó Yeison en este pódcast.

Cabe destacar que después del accidente del cantante, la Aeronáutica Civil llevó los restos del avión del cantante a Estados Unidos para realizar un análisis de este. En donde se dieron cuenta que pese a ser un modelo viejo, esto no tuvo nada que ver con lo ocurrido con la aeronave.

