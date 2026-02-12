Esposa de Yeison Jiménez se pronuncia por primera vez: "Quiero entender que no te fuiste"

La noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez el pasado 10 de enero del 2026 estremeció a la industria musical, debido a la influencia que tenía el artista de 34 años. Tanto es así que después de un mes del accidente aéreo, Sonia Restrepo compartió un emotivo mensaje conmemorando este aniversario.

Por medio de Instagram, Sonia compartió un escrito en el cual se refiere como la pérdida del cantante le sigue afectando, pese a que el tiempo no se ha detenido para ella. Afirmando que este le hace mucha falta, afirmando que guarda en su corazón los recuerdos junto a él.

“Hoy se cumple un mes desde que partiste, y aunque el tiempo ha seguido su curso, en casa el reloj parece haberse detenido en el instante en que nos faltaste”, escribió. De igual forma, afirmó que todavía se encuentra buscándolo debajo de la mesa, en la almohada y en los momentos cotidianos que llegó a vivir con este.



¿Cuál fue el mensaje de la esposa de Yeison Jiménez a un mes del accidente?

De igual forma, explicó que nunca olvidará el rol que tuvo como padre de sus hijos, en especial por ser una guía. Asegurando que estos todavía lo están extrañando y reveló que hasta uno de ellos ya dijo “papá”, y que con cada canción siguen manteniendo viva su imagen.

“Tus hijos te extrañan en silencio y en palabras. Santi ya dijo ‘papá’. Te recuerdan en cada canción que sueña que suena, en cada historia que contamos, en cada consejo tuyo que hoy se vuelve guía, en cada abrazo y en cada gesto de amor y mimos”, afirmó Sonia.

Asimismo, explicó que este no solo fue un artista que logró conquistar a millones, gracias a su talento y su voz, sino que como hombre logró mantener unida a su familia y les enseñó a amar, crecer y permanecer unidos.

Finalmente, explicó que aunque ya pasó un mes de la tragedia del accidente en el aeropuerto de Paipa, Boyacá, siente que transcurrió mucho más tiempo. Pero, afirmó que espera que en cada gesto de sus hijos, este se encuentre, concluyó.

Una vez se conoció este mensaje, las redes sociales se llenaron de varios comentarios apoyando a la esposa de Yeison Jiménez, mostrándose conmovidos por la declaración de que el hijo menor ya dijo “papá”, entre otros mensajes resaltando la valentía de Sonia por hacer esta publicación.

