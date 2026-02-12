Cazzu es vinculada sentimentalmente con su bailarín, ¿nuevo romance?

La cantante argentina Cazzu vuelve a llamar la atención de medios y seguidores luego de que comenzaran a circular versiones sobre un posible nuevo romance.

Distintos portales de espectáculos aseguran que la artista podría mantener una relación con uno de los bailarines que forma parte de su equipo profesional, situación que genera comentarios en redes sociales y espacios de entretenimiento.

De acuerdo con información difundida por el periodista Javier Ceriani y retomada por medios internacionales, el nombre que aparece vinculado a la cantante es el de Ignacio Colombara, bailarín que participa en presentaciones y giras recientes de la artista.



Las versiones surgen luego de la difusión de imágenes y videos en plataformas digitales en los que se ven caminando juntos en la vía pública, con una actitud cercana que llamó la atención de seguidores.

El contenido visual comenzó a circular en redes sociales y rápidamente generó reacciones entre fanáticos y usuarios. Algunos comentarios resaltan la cercanía entre ambos, mientras otros se enfocan en comparaciones con relaciones pasadas de la cantante. Sin embargo, estas apreciaciones provienen únicamente de la interpretación del público y no de información confirmada por las partes involucradas.

¿Quién es Ignacio Colombara?

Ignacio Colombara es bailarín profesional y forma parte del equipo artístico que acompaña a Cazzu en presentaciones en vivo y giras recientes. Su trabajo se centra en coreografías para espectáculos musicales y en la participación en shows de gran formato.

De acuerdo con información difundida por medios de entretenimiento, Colombara integra el grupo de bailarines que participa en la gira asociada al proyecto musical de la cantante, lo que explica su presencia constante junto a la artista en escenarios y eventos públicos.

Cazzu e Ignacio Colombaro en la gira "Latinaje" Foto: @colombaraignacio

Por otro lado, Cazzu mantiene silencio frente a estas versiones. La artista evita realizar declaraciones públicas sobre su vida privada y concentra su comunicación en su trabajo musical, presentaciones y proyectos creativos. Tampoco existen pronunciamientos oficiales por parte del bailarín mencionado ni de personas cercanas a su entorno profesional.

Luego de su separación del cantante Christian Nodal, con quien comparte la crianza de su hija, Cazzu dirige gran parte de su atención a su carrera artística y a su rol como madre. En este contexto, cualquier aparición pública o interacción registrada por cámaras suele convertirse en motivo de especulación dentro del mundo del entretenimiento.

Medios especializados señalan que los rumores aparecen en un momento de alta exposición para la artista, debido a su presencia constante en escenarios y redes sociales.

Por ahora, la información disponible se basa en reportes periodísticos, material difundido en redes sociales y comentarios de seguidores. Ninguna fuente directa confirma la existencia de una relación sentimental.

