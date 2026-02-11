Publicidad

Farándula  / Se conoce lo que en realidad les pagaron a los "arbustos humanos" del show de Bad Bunny

Se conoce lo que en realidad les pagaron a los “arbustos humanos” del show de Bad Bunny

El 8 de febrero, en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, Bad Bunny sorprendió a los espectadores con una elaborada performance llena de mensajes ocultos.

Cifra que recibieron los arbustos humanos en el show de Bad Bunny

Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de feb, 2026

Uno de los eventos más vistos fue el show de medio tiempo del Super Bowl realizado por Bad Bunny. En el cual, el artista de Puerto Rico hizo su presentación con varios elementos que emocionaron al público, como fue la participación de Ricky Martin y Lady Gaga, entre otros aspectos.

Uno de los aspectos que llamó la atención de este espectáculo fue la escenografía que lo acompañó debido a que Bad Bunny incluyó varios aspectos de la cultura latina. Se conoció que este hizo incluyó a muchos bailarines y varias personas que hicieron parte de la misma puesta en escena. Al punto que a unos les correspondió ser arbustos dentro del show.

Puedes leer: Así lució Karol G en 'La Casita' de Bad Bunny en el Super Bowl 2026; un vestido exclusivo

Ante esto último, se conoció como varios miembros de la escenografía mostraron en redes su proceso, e incluso, se habría revelado cuánto les pagaron por la presentación en el Super Bowl.

José Villanueva, uno de los miembros de este grupo, para NBC News, mencionó que la paga fue de 18,70 dólares por hora, además incluyó vestuario, ensayos y más. Así mismo, mencionó que los turnos eran de 8 horas,por 2 semanas previas, y 14 horas días antes del partido, por lo que la cifra en total sobrepasan los 1.200 dólares.

¿Cómo escogieron a los arbustos en el show de Bad Bunny?

Por otro lado, se conoció por parte de Villanueva que el proceso de selección para la presentación de Bad Bunny no fue fácil, debido a que esto se realizó por medio de una agencia llamada Backlit y durante el proceso tuvo que usar trajes con un peso cercano a los 20 kilos.

Puedes leer: Él es el jugador de Los Patriots que llegó esposado y descalzó al Super Bowl

De igual forma, explicó que varios actores abandonaron durante los ensayos, ya que a muchos les resultó complicado soportar el peso de los arbustos con su cuerpo. Sin embargo, señaló que al final los disfraces fueron modificados, lo que facilitó la realización de la presentación.

Cabe destacar que durante la presentación del artista de Puerto Rico, contó con la participación de María Díaz, bailarina bogotana de 33 años, quien recalcó que el proceso de selección fue bastante complicado en una nota a Noticias Caracol.

Al punto que ella estuvo dentro del selecto grupo de más de 150 bailarines que representaron la diversidad de naciones como Chile, Cuba, Puerto Rico, Venezuela y Colombia.

De igual forma, explicó que pese a poder tener de cerca a los reconocidos artistas, tuvo un contacto muy limitado debido a la precisión requerida en el montaje, pese a esto, María Díaz reveló que Bad Bunny y Lady Gaga son muy buenas personas y muy comprometidos.

Mira también: Él es el jugador de Los Patriots que llegó esposado y descalzó al Super Bowl

