Sale a la luz una pista sobre quién habría terminado la relación entre Feid y Karol G

Una de las noticias que más sorprendió al mundo del entretenimiento fue la ruptura entre Feid y Karol G, especialmente porque muchos seguidores percibían una fuerte química entre los artistas. Tras conocerse la separación, comenzaron a surgir nuevas especulaciones sobre los motivos del fin de la relación.

Cabe recordar que fue el medio de comunicación TMZ, el cual confirmó la ruptura entre ellos y afirmó que esto había ocurrido meses atrás. Esto según el medio de comunicación se debió a la dificultad que tenían los dos artistas para coordinar su agenda y poder compartir momentos juntos.

Puedes leer: Así lució Karol G en 'La Casita' de Bad Bunny en el Super Bowl 2026; un vestido exclusivo



Situación que se confirmó en la gala de los Premios Grammy, el pasado 1 de febrero cuando ambos artista se encontraron en una mismo lugar, pero los dos estaban muy alejados uno del otro, y según un video que se compartió parece como que ambos se estaban ignorando.



Recordemos que los seguidores de Feid y Karol G comenzaron a teorizar el fin de la relación desde el pasado mes de septiembre del 2025, debido a que los dos dejaron de asistir a eventos y ceremonias juntos, ante este revuelo se comenzó a teorizar, quién habría sido el responsable de terminar la relación.



¿Quién ocasionó la ruptura entre Feid y Karol G?

Una de las personalidades que reaccionó a la gala de los Grammy fue la creadora de contenido Dani Duke, quien ha compartido varias veces con Karol G y aprovechó la ocasión para asegurar que la cantante estaba radiante por el vestido que tenía en ese momento, además de soltar un comentario que llamó la atención de sus seguidores.

Puedes leer: ¿Karol G olvidó la tusa? Su cercanía con Ovy On The Drums prende rumores

La joven aprovechó que Feid también estaba presente en esta gala, por lo que pudo ver a Karol G. Aunque, lo curioso fue el comentario con el que acompañó esto, ya que dijo "pues que vea de lo que se perdió".

Publicidad

Esto volvió a generar varias teorías en redes sociales. sobre todo porque, para muchos, el comentario sonó a que Feid fue el culpable de esta ruptura. Tanto es así que fue la misma Duke posteó el video en sus redes sociales, lo que provocó que este se llenara de especulaciones al tema.

Publicidad

Pese a esto, ni Karol G o Feid se han pronunciado sobre esta situación, ni han hablado de esta ruptura. Por lo cual, los seguidores de los dos se encuentran expectantes para conocer los motivos que llevaron a la finalización a la relación de más de 3 años de duración.

Mira también: Los Simpson lanza teoría sobre muerte de Karol G en febrero; genera temor en fans