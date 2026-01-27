¿Karol G olvidó la tusa? Su cercanía con Ovy On The Drums prende rumores

Karol G y el productor musical Ovy On The Drums quedaron en el centro de la atención luego de que se conocieran unas imágenes en las que aparecen juntos en un ambiente cercano y relajado.

Las fotografías, difundidas, mostraron a ambos compartiendo tiempo fuera de los escenarios, lo que despertó interés sobre la naturaleza de su relación.

Fotos de Karol G y Ovy On The Drums

En las imágenes se observa a Karol G y a Ovy en lo que parece ser un encuentro privado, lejos de conciertos o compromisos laborales. La cercanía entre los dos, los gestos y la manera en la que comparten el momento fueron interpretados por muchos como algo más que una relación profesional.



Cabe recalcar que las imágenes que circulan en redes sociales y han avivado los rumores no son reales, sino que fueron generadas con inteligencia artificial.



Relación de Karol G y Ovy On The Drums

Karol G y Ovy On The Drums se conocen desde hace varios años. Su vínculo comenzó en el ámbito musical y con el tiempo se fortaleció gracias al trabajo conjunto en varios proyectos exitosos.

No es la primera vez que Karol G y Ovy On The Drums despiertan rumores. Años atrás, cuando iniciaban sus carreras, ambos fueron vinculados sentimentalmente por seguidores y medios, luego de compartir constantes colaboraciones musicales y mensajes cercanos en redes sociales.

Aunque nunca confirmaron públicamente un noviazgo, la versión de un romance quedó instalada entre sus fans.

Otro punto que llamó la atención es que las imágenes aparecen luego de un periodo en el que Karol G mantuvo su vida sentimental con mayor reserva. Tras relaciones pasadas que fueron públicas, la cantante optó por no exponer detalles de su intimidad, por lo que cualquier aparición junto a alguien cercano genera interés inmediato.

En el caso de Ovy On The Drums, su perfil siempre estuvo más ligado al trabajo detrás de escena. Aunque es una figura reconocida dentro de la música urbana, rara vez aparece vinculado a noticias sobre su vida personal. Esto hizo que la cercanía con Karol G resultara aún más llamativa para quienes siguen la carrera de ambos.

Hasta ahora, ninguno confirmó ni negó un posible romance. Tampoco se conocen más imágenes o apariciones públicas juntos luego de la difusión del material realizado por IA.

