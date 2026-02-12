Maluma lanza 'Con el corazón' junto a Yeison Jiménez: video y letra completa

Maluma sorprendió a sus seguidores al anunciar el estreno de la canción “Con el corazón”, una colaboración junto al artista Yeison Jiménez que verá la luz este 12 de febrero. El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje cargado de emoción por este proyecto musical que llevaba tiempo en proceso.

El artista paisa acompañó la publicación con las palabras: “Cómo te extrañamos hermano… Este era nuestro sueño y el jueves lo hacemos realidad”, mensaje que fue replicado rápidamente por miles de fanáticos, quienes celebraron la unión de dos voces reconocidas de la música colombiana.

“Con el corazón” se presenta como una canción cargada de sentimiento, donde se mezclan el estilo urbano de Maluma con el tono popular característico de Yeison Jiménez. La letra habla de recuerdos, reproches y confesiones que salen desde lo más profundo, con frases directas que conectan con quienes han vivido relaciones marcadas por errores, reclamos y segundas oportunidades.

Desde que se conoció el adelanto del tema, muchos usuarios han buscado directamente la letra de “Con el corazón”, lo que convirtió el lanzamiento en uno de los más comentados de la semana. El formato de la canción, con introducción hablada y versos cargados de nostalgia, refuerza la intención de contar una historia más que solo cantar un estribillo.

Para quienes buscan la letra completa de la canción, este tema se ha convertido en una de las consultas más frecuentes en plataformas digitales, especialmente entre quienes quieren cantarla, compartirla o analizar su mensaje. Por eso, a continuación te dejamos el fragmento de la letra tal como fue presentado oficialmente.

Letra de ‘Con el corazón’: Maluma y Yeison Jiménez

"Directamente desde Colombia...

Con ustedes su servidor Yeison Jiménez y su parcero Maluma, baby...

Ya se te olvidó que cuando tú me conociste yo ya era un patán,

andaba borracho, gastándome toda la plata en la barra del bar...

Y andas reclamando... ahora no vengas a estarme cambiando...

Parece que hubieras olvidado del hombre que te cambió la vida...."



