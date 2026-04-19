Revelan video que habría provocado supuesta separación de Christian Nodal y Ángela Aguilar

El nombre de Christian Nodal vuelve a ocupar titulares, esta vez no por su música, sino por versiones que apuntan a una posible separación de Ángela Aguilar.

La situación ha generado revuelo en el mundo del entretenimiento, especialmente tras conocerse detalles de una discusión que habría involucrado al entorno familiar de la cantante.

De acuerdo con reportes de la prensa especializada, la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar atraviesa un momento complejo.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la ruptura, las versiones coinciden en que ya no estarían compartiendo el mismo espacio, lo que ha intensificado las especulaciones.



Christian Nodal y el video que desató la polémica

El punto de quiebre para Christian Nodal habría sido el lanzamiento del videoclip de la canción “Un vals”. En este proyecto, la presencia de la modelo Dagna Mata generó comentarios en redes sociales debido a su parecido con Cazzu, expareja del artista.

Esta coincidencia visual no pasó desapercibida y, según versiones del entorno mediático, habría generado incomodidad dentro de la relación. La situación escaló rápidamente, convirtiéndose en tema de conversación entre seguidores y analistas del espectáculo.

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Frente a la controversia, Christian Nodal se deslindó de la elección del casting, señalando que las decisiones creativas no dependieron directamente de él. Incluso, el director del videoclip ofreció disculpas públicas a Ángela Aguilar por cualquier malentendido que pudiera haberse generado.



Christian Nodal: tensión con la familia Aguilar

La situación no solo se habría quedado en el ámbito de pareja. Según lo revelado por el periodista Jorge Carbajal, el conflicto escaló hasta involucrar a la familia Aguilar, especialmente a Pepe Aguilar, quien habría cuestionado a Christian Nodal por la polémica generada.

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“El día de hoy, Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados. Ángela no quiere saber nada”, aseguró el comunicador, una declaración que rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

Este presunto enfrentamiento habría sido determinante en la crisis que atraviesa la pareja. Las versiones indican que la reacción del entorno familiar influyó en el distanciamiento, marcando un nuevo capítulo en la relación de Christian Nodal.



Incertidumbre en los planes de Christian Nodal

Otro elemento que ha alimentado los rumores es la postergación de la boda religiosa que Christian Nodal y Ángela Aguilar tenían prevista para 2026.

Aunque oficialmente se ha mencionado que el cambio responde a temas de seguridad, algunas voces del entretenimiento sugieren que podría estar relacionado con la situación actual de la pareja.

Desde que hicieron pública su relación en 2024, ambos artistas han estado bajo constante atención mediática. Cada paso ha sido analizado, y esta nueva polémica no ha sido la excepción.

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Por ahora, el silencio de Christian Nodal y Ángela Aguilar mantiene abierta la incógnita sobre el futuro de su relación, mientras las versiones continúan circulando y generando conversación en el mundo del espectáculo.

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