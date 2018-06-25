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La Kalle  / Andrea Guerrero

Andrea Guerrero

  • Andrea Guerrero habla de su cáncer de piel
    Andrea Guerrero rompe el silencio y habla de su proceso tras el cáncer de piel: “No sabía”
    Foto: foto tomada de la Universidad Javeriana
    Farándula

    Andrea Guerrero rompe el silencio y habla de su proceso tras el cáncer de piel: “No sabía”

    La reconocida periodista deportiva usó sus redes sociales para hablar de esta complicada situación y de cómo logró salir adelante.

  • andrea guerrero.jpg
    Andrea Guerrero
    / Foto: Instagram
    Farándula

    ¿Qué tal se ve? Andrea Guerrero mostró su rostro al natural

    La presentadora compartió una fotografía sin maquillaje y desató todo tipo reacciones.

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    Andrea Guerrero
    / Foto: Instagram
    Farándula

    Andrea Guerrero chicaneó su cuerpo al natural y le llovieron miles de halagos

    La presentadora exhibió sus bellos dotes en vestido de baño mientras se bronceaba la delantera.

  • 10111_La Kalle. Critican a Andrea Guerrero por pedirle abrazo a James / Foto: Instagram
    La Kalle. Critican a Andrea Guerrero por pedirle abrazo a James / Foto: Instagram
    La Kalle. Critican a Andrea Guerrero por pedirle abrazo a James / Foto: Instagram
    Deportes

    Tremendo regaño de Andrea Guerrero a quien la criticó por pedirle un ABRAZO a James

    La periodista se despachó en redes sociales, incluso trató de machista al que la juzgó

  • 9811_La Kalle - Andrea Guerrero salió haciendo muecas en vivo - Foto referencia Instagram
    La Kalle - Andrea Guerrero salió haciendo muecas en vivo - Foto referencia Instagram
    Deportes

    Video: Andrea Guerrero hace el oso en VIVO sin darse cuenta que estaba al aire

    ¡Trágame tierra! La presentadora posó para fotos, hizo muecas y cuando se dio cuenta quedó de una sola pieza

  • 9324_La Kalle - Andrea Guerrero sin maquillaje - Foto Instagram
    La Kalle - Andrea Guerrero sin maquillaje - Foto Instagram
    Música

    Creen que Andrea Guerrero es un “engaño” por esta FOTO sin maquillaje

    Para muchos se sigue viendo linda, pero otros opinan que es muy diferente a lo que ven en televisión

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