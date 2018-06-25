La Kalle Andrea Guerrero
Andrea Guerrero
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Andrea Guerrero rompe el silencio y habla de su proceso tras el cáncer de piel: “No sabía”
La reconocida periodista deportiva usó sus redes sociales para hablar de esta complicada situación y de cómo logró salir adelante.
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¿Qué tal se ve? Andrea Guerrero mostró su rostro al natural
La presentadora compartió una fotografía sin maquillaje y desató todo tipo reacciones.
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Andrea Guerrero chicaneó su cuerpo al natural y le llovieron miles de halagos
La presentadora exhibió sus bellos dotes en vestido de baño mientras se bronceaba la delantera.
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Tremendo regaño de Andrea Guerrero a quien la criticó por pedirle un ABRAZO a James
La periodista se despachó en redes sociales, incluso trató de machista al que la juzgó
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Video: Andrea Guerrero hace el oso en VIVO sin darse cuenta que estaba al aire
¡Trágame tierra! La presentadora posó para fotos, hizo muecas y cuando se dio cuenta quedó de una sola pieza
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Creen que Andrea Guerrero es un “engaño” por esta FOTO sin maquillaje
Para muchos se sigue viendo linda, pero otros opinan que es muy diferente a lo que ven en televisión