Salen a la luz imágenes inéditas del funeral de Lina Marulanda, 16 años después de su muerte

Este 22 de abril de 2026 se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Lina Marulanda, una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana. Después de 16 años, el programa Expediente Final de Caracol Televisión compartió imágenes inéditas del funeral de la presentadora.

Recordemos que la vida de la presentadora se apagó a los 29 años en medio de una profunda crisis personal. Según las autoridades en aquel entonces mencionaron que ella cayó desde el sexto piso de su apartamento en Bogotá, una altura de aproximadamente 18 metros.

Puedes leer: Iván Lalinde recuerda a Lina Marulanda con emotiva foto; se cumplen 14 años de su fallecimiento



De igual forma, se supo que el impacto contra una baranda resultó letal, y su fallecimiento se calificó cómo que ella se quisó quitar la vida, esto derivado a un cuadro de depresión y complejas situaciones económicas y sentimentales que atravesaba en ese momento Lina Marulanda.



Así mismo, se conoció que en sus últimos instantes, ella no estaba sola; se encontraba acompañada por sus padres, su asistente y su contador. Minutos antes de la tragedia, alrededor de las 8:45 a. m., llamó a una amiga cercana para decirle que la esperaba en su casa: "Aquí te espero, golpéame cuando llegues. Te quiero mucho”, fue lo último que dijo.

Sin embargo, poco después, un fuerte estruendo alertó a los presentes, y fue el celador del edificio quien finalmente halló el cuerpo de la joven en el primer piso y pese a los esfuerzos de las autoridades por auxiliarla, la presentadora terminó falleciendo en el lugar de los hechos.

Iván Lalinde recuerda a Lina Marulanda /Foto: redes sociales

Publicidad

¿Cómo fue el funeral de Lina Marulanda?

Pese al revuelo que causó su fallecimiento, el funeral de Lina Marulanda se llevó a cabo bajo un estricto velo de privacidad. La ceremonia tuvo lugar en la Capilla del Gimnasio Moderno, en el norte de Bogotá.

Ante esto, las imágenes reveladas por el programa en cuestión muestran Las recientes imágenes muestran los vehículos fúnebres y a amigos cercanos, vestidos de riguroso luto, cargando el féretro de la mujer que cautivó al país en programas como el Desafío 2007 y la sección de entretenimiento de Noticias Caracol.

Publicidad

El actor Diego Cadavid confesó recientemente en una entrevista que su amistad trasciende el plano físico, asegurando que ella es un "ángel" al que le reza y con quien conversa en sus sesiones espirituales.

Por su parte, Iván Lalinde compartió en diversas ocasiones detalles de los últimos mensajes que recibió de su gran amiga, manteniendo viva su memoria ante el público y que no hay momento que le duela recordar la partida de Lina.