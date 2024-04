Iván Lalinde recuerda a Lina Marulanda con emotiva foto; se cumplen 14 años de su fallecimiento

Este 22 de abril se cumplen 14 años del triste fallecimiento de la querida presentadora Lina Marulanda en Bogotá. La recordada figura de la televisión colombiana dejó un vacío en la industria del entretenimiento y en los corazones de quienes la conocieron y admiraron su talento.

En este aniversario, su amigo y colega, Iván Lalinde, la recordó con emotivas palabras y una fotografía inédita que sacó del baúl de los recuerdos.

Lina Marulanda, conocida por su carisma y profesionalismo, fue una destacada presentadora de la sección de entretenimiento de Caracol Televisión.

Cada año, en esta fecha, Iván Lalinde, quien compartió grandes momentos de amistad con ella, dedica un espacio para recordarla y homenajear su memoria.

"Hoy es 22 de abril, es el aniversario de mi parcera Lina Marulanda, hace 14 años ya. Ese día si no estoy mal, creo que era un jueves y estaba ingresando a mi negocio 'Sumo pontífice', que era mi restaurante y ahí trabajaba todo el día, sobre todo en la mañana. La flaquita siempre en mi memoria, siento que siempre al lado mío", expresó Lalinde recientemente en su cuenta de Instagram, compartiendo así su cariño y admiración por la recordada presentadora.

En otra de sus historias de Instagram, Iván Lalinde compartió una fotografía inédita en la que se observa a Lina Marulanda mirando a la cámara. Esta imagen revivió recuerdos entre sus seguidores y seguidoras, quienes también se unieron a la conmemoración de esta fecha especial.

Foto inédita de Lina Marulanda /Foto: Instagram @ivanlalinde

Pero más allá de los recuerdos en redes sociales, tras 14 años de su partida, siguen surgiendo detalles sobre la vida y el legado de Lina Marulanda.

A solo un año de su fallecimiento, se conoció que la presentadora dejó una carta dirigida a su hermana y a su padre. Paulina Marulanda, hermana de Lina, compartió en una entrevista con la revista Cromos algunos fragmentos de esta carta reveladora.

"Dejó una carta que me escribió a mí y al papá. Ella sí me mostró pero un pedacito y yo lloré esa noche y le pregunté: '¿Pero por qué escribes eso, mi vida?'. Y ella me dijo: 'Porque yo los amo mucho y si en algún momento les hice algún daño, quiero pedirles perdón'", relató Paulina Marulanda.

Además, al ser preguntada sobre si había leído el diario de Lina, Paulina compartió que ha leído muy poco, pero que en sus escritos la presentadora hablaba constantemente del amor y la soledad.

También describía cómo la falta de amor puede afectar a una persona, sin que la otra se dé cuenta, revelando así aspectos íntimos de su vida y sus pensamientos más profundos.

Lina Marulanda perdió la vida el 22 de abril de 2010 arrojándose desde las pequeñas escaleras de la ventana del baño de su apartamento ubicado en un sexto piso en Bogotá.

