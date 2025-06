Iván Lalinde se 'quiebra' al recordar a Berny de El Precio es Correcto: “Fue lo más duro”

El reconocido presentador colombiano Iván Lalinde, ampliamente recordado por su carisma en programas como El precio es correcto y Día a Día, conmovió recientemente a sus seguidores al abrir su corazón sobre las pérdidas que han marcado su vida.

En una sincera entrevista con la emisora El Klub de La Kalle, Lalinde relató cómo ha aprendido a convivir con el dolor, la ausencia y el proceso de duelo, especialmente tras la muerte de seres cercanos como su hermano y su colega Berny.

Durante la conversación, Lalinde compartió una experiencia espiritual que lo impactó profundamente: una médium le reveló un mensaje de su hermano fallecido, un momento que —según confesó—lo conectó con una dimensión distinta de la muerte.

“En el 2015 le da un tumor cerebral a mi hermano y empezamos a vivir ese proceso. Ya en los últimos días estábamos en casa con cuidados paliativos y nos turnábamos para atenderlo”, relató con visible emoción.

Lalinde también recordó lo difícil que fue enfrentar el sufrimiento de sus padres al ver partir a su hijo. Un médico le sugirió leer sobre el tema para poder abordar la conversación con ellos de forma más consciente.

Esta experiencia se sumó al dolor que ya cargaba por la pérdida de su amiga Lina Marulanda y de Berny, el querido asistente de El precio es correcto, fallecido en 2012.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Iván Lalinde habló de Berny, su compañero de set, quien falleció tras una recaída del cáncer que ya había enfrentado años atrás.

“A Berny se le reactivó un cáncer en la médula. Fue durante un receso de grabaciones. Cuando regresamos al set, él ya no estaba. A mí me dio durísimo”, confesó con la voz entrecortada.

La ausencia de Berny, quien se convirtió en una figura entrañable para el equipo y los televidentes del programa, dejó una huella en Lalinde. Al momento de reanudar las grabaciones sin su amigo, el presentador sintió que no podría continuar.

“Llamé a mi jefe y le dije: ‘Juepucha, yo no voy a ser capaz’. Y él me respondió: ‘Claro que va a ser capaz. Es un homenaje a él. Hágale’”, recordó. Fue ese empujón emocional lo que lo ayudó a volver al set, no sin antes reconocer el peso del momento: “Es difícil, pero la vida sigue. Duro”.

“Lo de Berny fue durísimo porque uno se da cuenta de que la vida sigue. El show tiene que continuar”, expresó el presentador, reconociendo el contraste entre el dolor personal y la exigencia profesional.

Más allá de los reflectores y las risas que suele compartir con su audiencia, Iván Lalinde mostró en esta entrevista un rostro más íntimo: el de un ser humano que ha tenido que aprender a vivir con la ausencia y que, aún con el corazón roto, ha encontrado la forma de rendir homenaje a quienes lo acompañaron en el camino.

