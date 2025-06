Murió actriz de 'Betty la fea' tras una dura enfermedad, ¿la recuerdas en la novela?

Cristina Fenollar, actriz con una amplia trayectoria en el teatro y televisión española, falleció el pasado 3 de junio, generando conmoción entre sus colegas y el público que la admiraba.

Su nombre resonó con fuerza en la pantalla gracias a su participación en la serie ‘Yo soy Bea’, la versión española de la telenovela colombiana ‘Betty la fea’. Sin embargo, su carrera iba mucho más allá de ese personaje.

La noticia fue confirmada por la Conselleria de Cultura de Valencia, comunidad donde Cristina dejó una marca profunda. Desde su trabajo en el teatro hasta sus apariciones en televisión, su presencia fue sinónimo de entrega, talento y una energía que traspasaba los escenarios.

Medios como People en Español señalaron que Fenollar atravesaba una enfermedad que habría sido muy dolorosa, aunque hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre su diagnóstico. A pesar de ello, nunca se alejó completamente del mundo artístico ni perdió su esencia, según quienes estuvieron cerca de ella en sus últimos años.

El reconocido director Juan Luis Mira, quien trabajó con ella y la consideraba una amiga entrañable, la recordó con cariño y admiración. “Estar con ella era reírse”, dijo en entrevista con el diario Levante. Destacó su capacidad para hacer humor incluso en los momentos más difíciles, algo que muchos de sus colegas también han resaltado en redes sociales.

Una carrera marcada por el teatro y el cariño del público

Nacida en Alicante en 1965, Cristina Fenollar inició su formación artística en el Instituto Jorge Juan y luego en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia. Desde sus primeros años mostró una pasión por el teatro que mantuvo hasta el final.

Su paso por la televisión dejó varias producciones memorables. Además de ‘Yo soy Bea’, participó en series como Hospital Central, Aída, Compañeros, El comisario y El auténtico Rodrigo Leal. Cada aparición suya dejaba huella gracias a su estilo único para interpretar todo tipo de personajes.

No obstante, fue en las tablas donde brilló con más fuerza. Obras como Ulisses in Berlin y No abras a nadie la consolidaron como una de las figuras más destacadas del teatro valenciano. Su talento fue reconocido con varios premios, entre ellos el Premio Narcís en 2020 y la Llantia de Honor en los Premios José Estruch del 2022.