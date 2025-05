Juliana Galvis no dejará que su hija escuche ciertas canciones de Karol G: "Yo no puedo"

Juliana Galvis no tiene reparos en admitir que es una fan incondicional de Karol G. Ha ido a sus conciertos, canta sus canciones y celebra su éxito. Pero algo cambió cuando comenzó a escuchar las letras más explícitas de la artista paisa mientras su hija de 11 años, Agatha, las escuchaba con naturalidad.

“Ayer me sentí un poquito señora”, confesó entre risas en Klub de La Kalle, en referencia a una de las canciones más recientes de la cantante urbana.

Para Galvis, el problema no es la artista, sino el contenido que, aunque pegajoso, plantea dilemas inesperados en la crianza.

“Hay cosas que en este momento no quiero explicar, yo no puedo. Frases que simplemente no estoy lista para decodificar con mi hija”, dijo. “No es decepción, es que hay temas que son muy adultos”.

En medio de una sociedad hiperconectada y con acceso libre a múltiples plataformas, controlar lo que los niños escuchan o ven se convierte en una tarea casi imposible. Galvis lo sabe. “En televisión todavía puedo evitar que vea ciertas cosas. Pero la música… suena en todas partes. Y ahí es donde está el reto”.

Puedes leer: Karol G mostró barrio y confesó que come salpicón al lado de los muertos

Publicidad

La actriz relató cómo, durante el cumpleaños reciente de Agatha, los niños comenzaron a cantar canciones que ella ni siquiera conocía. “Yo decía: ‘Virgen santísima, ¿esto qué es?’ No les puedo prohibir todo, pero hay contenidos que simplemente no son para su edad”, aseguró.

Juliana Galvis confiesa que no deja ver a su hija las novelas que graba

Este dilema también se refleja en su propio trabajo. Actualmente interpreta a Carolina Valencia en La Venganza de Analía, un personaje con una carga emocional intensa y escenas subidas de tono.

Publicidad

“Agatha no ha visto casi nada de lo que he hecho en televisión. No porque no me sienta orgullosa, sino porque muchas cosas no son aptas para ella ahora”.

Galvis se muestra firme, pero sin perder la empatía. Entiende que no se puede criar desde la represión, pero tampoco desde la permisividad absoluta. “Yo no soy de gritar ni de castigar, pero sí de hablar mucho. Tratamos de llegar a acuerdos, pero hay límites”.

Uno de los más claros tiene que ver con las letras de ciertas canciones. La actriz concluyó que su papel como madre es proteger la inocencia de su hija el mayor tiempo posible.

Puedes leer: Letra completa de 'Latina Foreva', nueva canción de Karol G; desató polémica

“Habrá un momento para hablar de todo eso, claro. Pero no es ahora. A los 11 años, quiero que aún crea en ciertas cosas”.

Con humor y sensatez, Galvis demuestra que ser madre en tiempos de reguetón explícito y redes sociales es un equilibrio constante entre la libertad y la protección. Su mensaje, lejos de ser una crítica, es un llamado a pensar en los contenidos que consumen los más pequeños y el impacto que estos tienen en su desarrollo.

Publicidad

Mira la entrevista completa aquí: