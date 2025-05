Juliana Galvis se quiebra revelando detalles de la muerte de su bebé

En una conversación cargada de honestidad y emociones con el programa Klub de La Kalle,la actriz Juliana Galvis dejó de lado los libretos para hablardesde lo más profundo de su alma.

En medio de risas, recuerdos y reflexiones, uno de los momentos más intensos llegó cuando se refirió a la pérdida de su bebé León, una experiencia que aún le marca el corazón.

“Las muertes son lo más duro que uno puede vivir”, confesó Galvis con la voz quebrada. “Yo tengo un batallón de gente en el cielo. Mis papás, Leo, mi bebé que perdí en la panza... gente que he amado mucho y que ya no está, pero que siento muy cerca”.

Para la actriz, hablar de este dolor es también una forma de honrar la memoria de su hijo, de mantener viva su presencia desde lo espiritual.

Publicidad

Aunque la vida de Galvis no ha sido sencilla, la actriz asegura que su fe ha sido su refugio. “Cuando uno tiene a Dios en el corazón, logra aceptar lo que ocurre, incluso cuando duele profundamente”, expresó.

Publicidad

También sostuvo que cada evento difícil trae una lección escondida. “Uno no entiende en el momento, pero todo tiene un para qué”.

Puedes leer: Variel Sánchez reveló dolorosa pérdida de un bebé junto a su esposa Estefanía Godoy

Galvis, conocida por su fuerza y carácter tanto en la actuación como fuera de cámaras, aseguró que su hija Agatha, de 11 años, es el mayor motor de su vida.

“Tenerla a mi lado es tenerlo todo. Me levanto todos los días agradecida porque tengo salud y porque ella está conmigo. Es mi fuerza, mi inspiración”, expresó para El Klub de La Kalle.

Publicidad

¿Cómo es la crianza de Juliana Galvis a su pequeña hija?



La actriz también habló de la maternidad desde un lugar de complicidad y aprendizaje mutuo. Confesó que a veces la educación de su hija le exige más que cualquier papel.

“Nos retamos en la honestidad. Yo no quiero criar con gritos ni castigos, pero sí con mucho diálogo. Hay cosas que no se negocian, como el no decir mentiras”.

Publicidad

Durante la entrevista, Galvis también reflexionó sobre cómo su formación en administración de empresas —una carrera que estudió por sugerencia de su madre— le ha servido para tener estabilidad financiera en una profesión tan inestable como la actuación.

Aunque su sueño siempre fue ser actriz, reconoce que aquella decisión “a regañadientes” la ayudó a manejar mejor sus finanzas.

Puedes leer: Gregorio Pernía rompe en llanto en plena entrevista tras videollamada con su hija

Finalmente, Galvis habló con orgullo de su carrera y del personaje que interpreta actualmente en La Venganza de Analía.

Publicidad

“Carolina Valencia es uno de los papeles más complejos y hermosos que me han dado. Tiene una carga emocional enorme y me ha permitido conectarme con temas como la salud mental, algo que me apasiona desde que perdí a mi papá, que era psiquiatra”.

Mira la entrevista completa aquí: