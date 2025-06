Iván Lalinde revela la conmovedora experiencia de comunicarse con su hermano fallecido

El presentador colombiano Iván Lalinde, recordado por su carisma en programas como El precio es correcto, sorprendió recientemente a sus seguidores con una emotiva confesión sobre su relación con la muerte y una experiencia espiritual que lo marcó profundamente, el día en que su hermano, fallecido en 2015, se manifestó a través de una médium.

Durante una conversación en El Klub de La Kalle, Lalinde habló con honestidad sobre cómo ha convivido con la pérdida de seres queridos y cómo esos episodios lo han transformado.

Entre las historias más impactantes que compartió, relató el proceso que vivió al acompañar a uno de sus hermanos mayores durante sus últimos días, luego de que le diagnosticaran un tumor cerebral.

Iván, el menor de diez hermanos, describió cómo su familia se organizó para cuidar a su hermano en casa, bajo cuidados paliativos. Fueron días difíciles, pero también de una profunda conexión emocional.

En ese momento, uno de los médicos que lo guiaba le recomendó varios libros sobre la muerte y la trascendencia, entre ellos La muerte, un amanecer, de Elisabeth Kübler-Ross. Este texto, confesó, fue clave para entender y aceptar el proceso que estaba viviendo.

Conmovido, recordó cómo le leyó ese libro entero a su hermano en voz alta una noche, mientras él lo sostenía de la mano. “Era como si no me quisiera dejar ir”, expresó. Esa madrugada, su hermano falleció. Fue una despedida profunda, marcada por el amor, la entrega y la aceptación de lo inevitable.

Pero lo más impresionante de esta historia llegó años después. Lalinde relató que, casi cuatro años más tarde, vivió una experiencia que lo dejó sin aliento. Una médium, con la que inicialmente se mostró escéptico, logró establecer un contacto con su hermano.

Durante la sesión, la mujer le agarró la mano con fuerza y le transmitió un mensaje que, según Iván, solo él y su hermano conocían. En ese instante, rompió en llanto.

“Yo no creía en esas cosas”, admitió, "pero me dice Ivancho y me agarra la mano y me me aprieta así duro y me dice ¿te acuerdas? y yo quedé frío y me dice que nunca te olvides de esto". Cuenta que ahí mismo recordó cuando su hermano le apretó fuerte la mano y empezó a llorar y a entender que la muerte es es lo único fijo que se tiene.

Desde entonces, su visión de la vida cambió por completo. Para Lalinde, la muerte dejó de ser un tabú o una amenaza, y se convirtió en una transición natural, un paso hacia otro plano.

El periodista aseguró que sueña con acompañar a personas en sus procesos de despedida, porque ha entendido —a través de sus pérdidas— que ser conscientes de la muerte nos enseña a vivir mejor.

“Cuando uno acepta que esto es pasajero, deja de pelear por bobadas y empieza a valorar de verdad lo que importa”, concluyó.

Con esta poderosa reflexión, Iván Lalinde no solo compartió una vivencia personal profundamente humana, sino que también nos recordó que, en medio del dolor, la muerte puede enseñarnos a vivir con más propósito, amor y gratitud.

Revive acá la entrevista completa con Iván Lalinde