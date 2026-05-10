Caen dos nuevos involucrados en el caso de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía

Continúan apareciendo nuevos detalles del ataque que le quitó la vida a Juan Felipe Rincón, hijo del brigadier general William Rincón, director de la Policía Nacional, esto debido a que la Fiscalía General de la Nación y la Policía capturaron a los últimos dos prófugos implicado del caso de noviembre de 2024.

El pasado sábado 9 de mayo de 2026, agentes de inteligencia lograron la ubicación y captura de Andrés Camilo Sotelo y Yeimy Tatiana Vega López en plena vía pública del municipio de Carmen de Apicalá, Tolima. Ambos sospechosos se encontraban huyendo de la justicia tras no comparecer en las audiencias iniciales por el caso.

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Gracias a estas dos capturas, las autoridades completaron el grupo de cinco personas señaladas por el ente acusador como responsables directos del crimen. Por otro lado, la Fiscalía reveló que lo ocurrido con Juan Felipe Rincón no fue un hecho fortuito, sino un plan minuciosamente estructurado entre el 13 y el 24 de noviembre de 2024.



Según el fiscal Andrés Marín, los acusados utilizaron perfiles falsos en redes sociales como TikTok e Instagram para contactar a la víctima y convencerla de trasladarse al barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, el día de los hechos. Además de utilizar a una menor de edad para engañar al joven,



¿Qué más se conoció del caso de Juan Felipe Rincón?

Las autoridades sospechan que a la menor le suministraron licor y drogas para facilitar el engaño, y posteriormente le ofrecieron dinero para que guardara silencio sobre el entramado. Una vez Juan Felipe Rincón estuvo en el punto acordado con la menor Andrés Camilo Sotelo utilizó un arma de fuego para ejercer presión sobre este poniéndosela en la cabeza antes de golpearlo brutalmente con ella y con varillas.

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Por su parte, se señala por parte de las autoridades a Yeimy Tatiana Vega como una de las agresoras más activas, quien presuntamente incitó a los vecinos del sector para que atacaran a Rincón bajo la falsa acusación de que era un pederasta.

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En la agresión, captada parcialmente por cámaras de seguridad, también se habría utilizado un perro de raza potencialmente peligrosa para atacar a la víctima mientras esta se encontraba en estado de indefensión.

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Ante esta información recolectada, se conoció que a los capturados se les imputaron los delitos de tortura, uso de menores para la comisión de delitos, soborno en actuación penal y ocultamiento de material probatorio. Además de Sotelo y Vega, por este caso ya fueron vinculados Catherina Andrea Sotelo Torres, Solanggie Trujillo Devia y Juan Sebastián Ávila.

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