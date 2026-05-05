Querida y famosa presentadora anuncia en vivo que padece cáncer: “Me retiro”

La presentadora estadounidense Sara Gore sorprendió al contar en vivo que fue diagnosticada con cáncer de seno y que se alejará temporalmente de la televisión para concentrarse en su proceso médico.

La revelación ocurrió durante una de sus recientes apariciones, donde decidió hablar directamente con su audiencia. Con un tono sincero, explicó que prefirió ser ella misma quien diera la noticia antes de que circulara por otros medios.

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En ese momento soltó una frase que marcó la emisión: “Me pareció correcto decírselo yo misma, recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Si dijera que no tengo un poco de miedo, estaría mintiendo".



El anuncio generó una reacción inmediata entre quienes siguen su carrera, especialmente porque Sara Gore es una figura reconocida en programas de estilo de vida y entretenimiento en Estados Unidos. Su presencia constante en espacios como New York Live y Open House la han convertido en una cara familiar para miles de televidentes.

Durante su intervención, la periodista también dejó claro que el diagnóstico no llegó de la nada. Según explicó, existía un antecedente importante en su familia, ya que tanto su madre como su hermana habían pasado por situaciones similares. Aun así, aseguró que recibir la noticia fue un golpe emocional fuerte.

Se retira de la televisión

En medio de ese contexto, confirmó la decisión que cambiará su rutina en los próximos meses: hará una pausa en su carrera. “Me voy a retirar para recibir tratamiento y cirugía”, expresó en pantalla, dejando claro que su prioridad ahora será enfocarse en su salud.

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Ese anuncio marca un alto en una trayectoria consolidada dentro de la televisión. Gore ha construido su carrera explorando temas variados que van desde cultura y celebridades hasta gastronomía y tendencias del mercado inmobiliario.

Incluso, antes de su salto definitivo a los medios, tuvo un recorrido como chef profesional, trabajando junto al reconocido cocinero Jean-Georges Vongerichten, experiencia que también la conectó con el mundo del entretenimiento.

Sara Gore /Foto: redes sociales

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En la misma intervención, la presentadora compartió detalles sobre cómo está enfrentando este momento. Aseguró que cuenta con el respaldo de su familia, su equipo cercano y profesionales de la salud que la acompañan en este proceso. También dejó ver que, aunque es una etapa compleja, mantiene la intención de regresar a su trabajo una vez supere esta situación.

“Estoy exactamente donde necesito estar, rodeada de médicos increíbles y personas que me cuidan muy bien en casa, gracias. Siempre asumí que este día llegaría. Pero déjame decirte, nunca estás preparado. Por alguna razón, nunca estás preparado, porque incluso cuando lo detectas a tiempo porque estás haciendo todo bien, es un golpe emocional", comentó durante la emisión.

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El mensaje no quedó ahí. En otro momento, volvió a dirigirse a su audiencia con palabras que reflejan el proceso que está viviendo: “Aunque todavía no entiendo del todo qué es, estoy trabajando en ello. En cualquier caso, ya es un valioso recordatorio de lo preciosa que es la vida y de lo importante que es centrarse en lo que de verdad importa. Volveré mejor que nunca y nos veremos al otro lado de esto”.