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Luisa Fernanda W preocupó al revelar que un miembro de su familia tiene cáncer

La influenciadora abrió su corazón y contó el difícil momento que atraviesa uno de sus seres más queridos.

pipe bueno y luisa fernanda w.jpg
Luisa Fernanda revela estado de salud de miembro de su familia
Foto tomada de Instagram @luisafernandaw
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 3 de may, 2026

Luisa Fernanda W volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de compartir una delicada situación que atraviesa en su entorno familiar. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido respondió varias preguntas de sus fanáticos y terminó revelando que uno de sus seres más queridos fue diagnosticado con cáncer.

La influenciadora, que actualmente vive en Ciudad de México junto a Pipe Bueno y sus hijos, aprovechó una dinámica de preguntas en Instagram para hablar sobre las mascotas que permanecen en Colombia. Fue ahí donde explicó que uno de sus gatos enfrenta un complicado problema de salud.

Según contó Luisa Fernanda W, el animal, llamado Bills, no pudo viajar con ella debido a las restricciones relacionadas con su enfermedad. La noticia sorprendió a muchos de sus seguidores, especialmente porque el gato había aparecido constantemente en publicaciones y videos de la empresaria durante varios años.

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El diagnóstico que afectó a Luisa Fernanda W

Durante la conversación con sus seguidores, Luisa explicó que Bills continúa en Bogotá bajo el cuidado de personas de confianza mientras recibe atención y acompañamiento. Además, señaló que otra de sus gatas, Siza, también permanece en Colombia para no dejarlo solo en medio de este proceso.

La creadora de contenido aseguró que el diagnóstico fue una de las razones por las que decidió no trasladar a sus mascotas a México. Según explicó, el estado de salud del felino impedía su ingreso al país.

Además de hablar sobre Bills, Luisa Fernanda W también recordó a otras mascotas que hicieron parte de su familia. La influenciadora reveló que uno de sus perros, llamado Tokyo, falleció tiempo atrás tras sufrir un paro cardíaco, mientras que Berlín ya se encuentra bastante mayor, aunque estable de salud.

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Las declaraciones rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios le enviaron mensajes de apoyo y destacaron el cariño que siempre ha demostrado hacia sus animales. Algunos seguidores incluso aseguraron que extrañaban ver a Bills y Siza en las publicaciones habituales de la influenciadora.

Aunque Luisa Fernanda W no entregó mayores detalles sobre el tratamiento médico del gato, sí dejó claro que continúa muy pendiente de su estado de salud pese a la distancia. Entretanto, la situación sigue despertando preocupación entre quienes siguen de cerca la vida de la empresaria y su familia.

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