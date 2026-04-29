Jairo Ramírez, ex jurado de 'Yo Me llamo' terminó en cirugía de urgencia por cáncer

Jairo Martínez, el recordado y carismático jurado que analizó el talento de los imitadores en el reality musical ‘Yo me llamo’ durante las temporadas de 2011 a 2013, ha dejado a sus seguidores en vilo tras revelar una noticia impactante sobre su estado físico.

El presentador cartagenero, cuya trayectoria profesional incluye haber sido una pieza clave en el equipo de comunicaciones de la estrella internacional Shakira, se enfrentó recientemente a un procedimiento quirúrgico de alta complejidad que no estaba en sus planes inmediatos.

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La historia de este giro médico comenzó de la manera menos pensada: en medio de la alegría y el movimiento de las festividades.



Jairo, conocido por su energía inagotable y su amor por la cultura de su región, confesó en una entrevista para el programa de entretenimiento ‘La Red’ que todo se desencadenó tras disfrutar de las fiestas novembrinas.

El comunicador admitió haber bailado sin descanso durante siete días consecutivos, una actividad que, aunque le trajo mucha felicidad, provocó que una hernia ubicada en la zona de su ingle se inflamara de forma considerable.

Sin embargo, lo que parecía ser una simple complicación física por el exceso de actividad terminó siendo una señal de alerta vital.

Al acudir a los especialistas para programar la intervención de dicha hernia, los médicos iniciaron el protocolo de exámenes rutinarios.

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Fue en ese proceso donde saltaron las alarmas. Martínez reconoció con total sinceridad que, desde el inicio de la pandemia, no había sido riguroso con sus chequeos preventivos de próstata, calificando esa falta de cuidado como un acto de irresponsabilidad personal.

El diagnóstico fue contundente tras analizar los niveles de antígenos en su sangre. Mientras que los valores normales deberían situarse en un máximo de 4, los resultados de Jairo marcaron un preocupante 7,20.

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Ante esta cifra, los doctores descubrieron la presencia de cáncer, aunque afortunadamente el reporte médico indicó que la enfermedad se encontraba encapsulada.

Esta condición permitió que se actuara con rapidez, programando una cirugía de carácter urgente que tuvo lugar hace aproximadamente tres semanas.

Detrás de este hallazgo médico, Martínez compartió un detalle que añade un matiz asombroso a su relato.

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El presentador vinculó su decisión de ir al médico con una experiencia onírica que tuvo meses atrás. Según sus palabras, en el mes de octubre tuvo un sueño con su madre, quien falleció hace 15 años.

En esa visión, ella le expresaba un deseo muy específico: quería que él estuviera en perfectas condiciones de salud para su próximo cumpleaños.

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Jairo interpretó este suceso como un aviso premonitorio que lo impulsó a no dejar pasar más tiempo ante las molestias de la hernia.

Durante la intervención quirúrgica, el equipo médico procedió a remover el 30% de su próstata. Con el sentido del humor que siempre lo ha caracterizado, incluso en los momentos de vulnerabilidad, el expublicista bromeó sobre la apariencia de su herida, comparando la incisión en su abdomen con la de una cesárea.

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A pesar de lo delicado de la situación, Jairo se muestra optimista y enfocado en su recuperación, la cual está siguiendo bajo estrictas indicaciones de los profesionales de la salud.

Este episodio ha marcado un antes y un después en la rutina diaria de quien también ha sido conductor en diversos espacios del canal regional Telecaribe.

Martínez confesó que anteriormente solía ser bastante desordenado con sus hábitos alimenticios, pero que ahora ha adoptado una postura mucho más consciente y disciplinada respecto a lo que consume y al cuidado general de su organismo.

Por ahora, el comunicador se encuentra en una etapa de estabilidad, atendiendo las recomendaciones médicas necesarias para su completa sanación.

Curiosamente, la intervención inicial que lo llevó al consultorio, la de la hernia inguinal, ha quedado pendiente para un futuro cercano, ya que la prioridad absoluta fue atender el hallazgo del cáncer para garantizar su bienestar a largo plazo.