Hallan el cuerpo del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia

La búsqueda de Mateo Pérez terminó de la peor manera este viernes luego de que autoridades confirmaran el hallazgo de su cuerpo en una zona rural del municipio de Briceño, en Antioquia.

El joven permanecía desaparecido desde el pasado martes y su caso había generado preocupación entre habitantes del Norte del departamento, periodistas y organizaciones humanitarias.

La información fue confirmada por organismos de seguridad en Antioquia, luego de una compleja jornada humanitaria adelantada en una zona entre las veredas Palmichal y El Hoyo.



Hasta allí llegó una comisión integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo y representantes de la Iglesia Católica, quienes participaron en el procedimiento para recibir el cuerpo y coordinar su traslado hacia el casco urbano.



Mateo Pérez era oriundo del municipio de Yarumal y había llegado a la región con el objetivo de recopilar información relacionada con la situación de orden público que atraviesa esa subregión antioqueña. Desde el momento en que se perdió contacto con él, familiares y autoridades iniciaron labores para intentar ubicarlo.

Durante las últimas horas, el caso tomó aún más relevancia luego de conocerse declaraciones de Carlos Pérez, padre del joven, quien aseguró que había intentado persuadir a su hijo para que no ingresara a la zona rural de Briceño debido a las difíciles condiciones de seguridad que enfrenta el territorio.

La desaparición de Mateo había despertado una fuerte preocupación porque, según trascendió, diferentes gestiones adelantadas por líderes comunitarios y organismos humanitarios no habían logrado obtener información clara sobre su paradero en los primeros días de búsqueda.

El procedimiento realizado este viernes se dio en medio de una operación humanitaria reservada.

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Según versiones conocidas por medios regionales, la entrega habría ocurrido tras contactos adelantados con estructuras armadas ilegales que tienen presencia en la zona. Sin embargo, hasta ahora las autoridades continúan manejando la información con cautela mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también reaccionó tras conocerse la noticia y confirmó que se desplazaría hasta Yarumal para acompañar a la familia del joven en medio de este difícil momento.

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Mientras tanto, habitantes de Yarumal y Briceño han expresado mensajes de solidaridad con los familiares y amigos de Mateo Pérez, cuyo caso se convirtió en uno de los más comentados en el departamento durante los últimos días.

En redes sociales también comenzaron a circular mensajes de periodistas, organizaciones sociales y ciudadanos que siguieron de cerca la desaparición del joven desde el pasado martes. Muchos de ellos destacaron el trabajo realizado por las comisiones humanitarias que participaron en el procedimiento desarrollado en la zona rural.

Por ahora, las autoridades avanzan en los procesos correspondientes para esclarecer lo ocurrido y establecer detalles sobre las circunstancias alrededor del caso. El cuerpo de Mateo Pérez será trasladado para los procedimientos forenses y posteriores actos de despedida junto a sus familiares.