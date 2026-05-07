Revelan quién sería el responsable de la muerte del periodista Mateo Pérez en Antioquia

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento del periodista Mateo Pérez Rueda, un joven que había sido reportado como desaparecido en el norte de Antioquia. De igual forma, se conoció que este se desempeñaba como director de la revista digital El Confidente de Yarumal y era estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia.

Las autoridades mencionaron que Mateo Pérez fue interceptado mientras realizaba labores de reportería en una zona de alta peligrosidad. De igual forma, la última vez que se vió al comunicador fue el pasado 5 de mayo, cuando se encontraba en la vereda Palmichal, en el municipio de Briceño.

Puedes leer: Caso Colmenares: así es la vida de los tres mencionados en muerte del joven guajiro



Sumado a esto, se conoció que el comunicador estaba documentando el impacto humanitario de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública en esta zona estratégica del departamento. Pero, fue allí cuando hombres armados, presuntamente vinculados al frente 36 de las disidencias de las Farc, habrían retenido al periodista.



Horas después del reporte de su desaparición, las denuncias sobre que había perdido la vida comenzaron a circular, generando rechazo generalizado por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de prensa.



¿Quién es el principal sospechoso de quitarle la vida al periodista Mateo Pérez?

Las autoridades de Antioquia no tardaron en reaccionar, al punto que este jueves 7 de mayo, el gobernador Andrés Julián Rendón confirmó que esto se trató de las disidencias de alias 'Calarcá'. Tanto es así que las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita la judicialización de los responsables.

Puedes leer: Multimillonario le habría quitado la vida a su esposa e hijos; niñera alertó a las autoridades

A pesar de la confirmación del ataque por parte de entidades como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el cuerpo de Mateo Pérez aún no ha podido ser recuperado debido a la inestabilidad en materia de orden público en Briceño. Por lo cual, la Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) coordinan una misión humanitaria para ingresar al territorio.

Publicidad

De igual forma, la FLIP manifestó su rechazo absoluto ante este hecho, subrayando el grave riesgo que corren los periodistas que cubren el conflicto armado en Colombia. El ataque contra Mateo Pérez vuelve a encender las alarmas sobre la desprotección de los reporteros en regiones golpeadas por la violencia, donde informar se ha convertido en una actividad de alto riesgo.