Él es el hombre que atacó a una recepcionista en Medellín tras negarse a tener relaciones

Siguen apareciendo detalles de la agresión contra una joven recepcionista de 23 años en el Hotel Plaza Mayor 44, ubicado en el sector de La Alpujarra, a pocos metros de la Gobernación de Antioquia. Tanto es así que se conoció que el responsable de este ataque fue identificado como José Abelardo Rocha Moncada de 38 años.

Las autoridades comentaron que el ataque ocurrió en la madrugada del lunes 4 de mayo de 2026. Según los reportes, Julio Alberto Rocha, quien se encontraba hospedado en el hotel desde el domingo anterior, solicitó a la empleada que ingresara a su habitación bajo la excusa de que debía entregarle una ropa.

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Sin embargo, ante la firme negativa de la joven, el hombre bajó a la zona de recepción vestido únicamente con una toalla y, tras proferir una serie de gritos e insultos, procedió a golpearla brutalmente en el rostro de manera repetitiva, hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.



Ante esta situación la Secretaría de Seguridad de Medellín, encabezada por Manuel Villa, reveló que el detonante de la furia del sujeto fue que la trabajadora se negó a tener relaciones con él y tras el ataque, la víctima logró escapar para pedir ayuda, mientras que otros empleados señalaron que el joven siempre tenía comportamientos erráticos.

#Video ¡Brutal caso de agresión en #Medellín! Una mujer trabajadora de un hotel que se negó a tener relaciones sexuales con un hombre fue agredida y golpeada en diferentes ocasiones. El sujeto fue capturado y se encuentra hospitalizado. #MañanasBlu Video: @DenunciasAntio2 pic.twitter.com/MRMftDyeco — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 5, 2026

¿Quién es José Abelardo Rocha?

Inicialmente se comenzó a mencionar que el agresor era extranjero, sin embargo, el alcalde Federico Gutiérrez aclaró que se trata de un ciudadano nacional, oriundo de Paime, Cundinamarca, información que también afirmó el medio El Tiempo, además de contar que este ya tenía antecedentes de estas índole.

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Las autoridades comentaron que Julio Abelardo Rocha en marzo de 2023, fue vinculado a un proceso relacionado con la muerte de Hoverney Rodiño Bravo, un joven de 21 años, en el centro de Medellín. En esa ocasión, este disparó desde una camioneta de lujo, alegando legítima defensa ante un presunto intento de robo.

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Además, se conoció que este es el propietario de la empresa Asesoría e Investigaciones Jurídicas y Criminalística JR, con sede en Bogotá. El punto que generó mayor indignación fue que este ya había sido capturado tres días antes del ataque, pero fue dejado en libertad horas después.

Por lo cual, tras el reporte de la agresión en el hotel, la Policía Metropolitana llegó al lugar para efectuar la captura. Sin embargo, el procedimiento fue inusual, según testimonios y reportes oficiales, el agresor comenzó a convulsionar e incluso intentó autolesionarse golpeando su cabeza contra las paredes del establecimiento.

Finalmente, Julio Abelardo Rocha permanece bajo custodia policial en un centro médico mientras se recupera para ser presentado ante la justicia por el delito de lesiones personales. Por su parte, la víctima fue atendida por Medicina Legal y puso una denuncia formal en este caso.

