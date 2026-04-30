Niña de 6 años encontró a su mamá sin vida en Bogotá; entre gritos pidió ayuda a vecinos

Eran cerca de las seis de la mañana en el barrio Villa Cindy, ubicado en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. Mientras la ciudad apenas comenzaba a desperezarse, una niña de solo seis años se convirtió en el centro de una historia que ha conmovido a toda la capital.

Sin dudarlo un segundo, la pequeña salió de su vivienda para buscar a sus vecinos y dar una noticia que nadie esperaba recibir a esa hora del día.

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La pequeña vivía en un apartamento junto a su madre, Blanca Neris de Lagos, de 23 años, su hermano de tres años y el compañero sentimental de su progenitora. Aquel viernes 24 de abril de 2026, la rutina habitual de este hogar se quebró de manera definitiva.



Al notar que algo no andaba bien con su madre, la niña de seis años corrió hacia la calle y, con gritos desesperados, pidió auxilio a los habitantes del sector.

Los vecinos, alertados por el llamado de la menor, acudieron rápidamente al inmueble. Al ingresar, se encontraron con el cuerpo de Blanca sin señales de vida.

La rapidez de la niña permitió que las autoridades fueran notificadas de inmediato a través de la línea de emergencia 123, activando un despliegue de la Policía Metropolitana de Bogotá y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Las primeras revisiones realizadas por los especialistas en el lugar de los hechos arrojaron datos que han generado una profunda preocupación. Según lo relatado por familiares de la joven fallecida, el cuerpo de Blanca presentaba diversas marcas físicas, especialmente en el área del cuello.

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Las hipótesis iniciales de los investigadores sugieren que la causa de su partida pudo ser una asfixia mecánica, un detalle que el Instituto de Medicina Legal deberá confirmar con exactitud en los próximos días.

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Sin embargo, el giro más impactante de este relato recae sobre la propia niña que pidió ayuda. Durante los peritajes iniciales, los expertos notaron que la menor también presentaba marcas de agresiones físicas en su cuello y en el abdomen.

Este hallazgo ha llevado a los investigadores a considerar que el entorno familiar no era seguro para los pequeños y que la niña pudo haber sido blanco de ataques previos a su valiente intervención.

El compañero sentimental de Blanca, quien según versiones iniciales se encontraba cumpliendo su jornada laboral, llegó al apartamento cuando el operativo policial ya estaba en curso.

Ante las evidencias físicas encontradas tanto en la madre como en la hija de seis años, las autoridades procedieron a su detención para determinar su posible responsabilidad en estos hechos.

Los familiares han pedido celeridad y que se llegue al fondo de lo sucedido, mientras se preparan para trasladar el cuerpo de Blanca a Valledupar, su ciudad natal, donde se llevarán a cabo sus exequias.

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