Él es Nuchem Yisrael, miembro de una comunidad judía hallado sin vida en un closet

Siguen apareciendo detalles de Nuchem Yisrael Eber, un rabino de 51 años perteneciente a la comunidad jasídica de Boro Park en Nueva York. Se conoció que este ciudadano estadounidense, había llegado a la ciudad con el propósito de conocer la ciudad, pese a eso, fue encontrando sin vida.

Las autoridades informaron que se perdió el rastro de Nuchem Yisrael el pasado martes 21 de abril de 2026, este fue visto por última vez saliendo de una vivienda en el sector de Bulevar Niza, en la localidad de Suba, aproximadamente a las 9:07 de la noche, esto según versiones preliminares para cumplir con un compromiso que tenía.

Por lo cual, ante la falta de noticias, la comunidad judía y organizaciones religiosas activaron alertas de búsqueda y difundieron su fotografía con la esperanza de encontrarlo a salvo. Sin embargo, la incertidumbre terminó el 28 de abril, cuando se confirmó que su cuerpo se encontraba en las instalaciones de Medicina Legal.

Voceros de la comunidad judía denunciaron que el cadáver fue encontrado el pasado domingo, presuntamente desmembrado y oculto dentro de un armario que fue abandonado en una calle de la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.

Un rabino en Bogotá salió de su casa en Niza y fue encontrado sin vida; cámara lo captó Foto: Tomada de Blu Radio

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¿Qué más se conoce sobre el caso de Nuchem Yisrael?

Una vez se conoció lo ocurrido medios de la comunidad judía en Nueva York han descrito el caso como una tragedia vinculada a la inseguridad que se encuentra atravesando la ciudad. Por otro lado, se conoce que la hipótesis principal sugiere que Nuchem Yisrael habría sido víctima de una banda criminal dedicada al hurto, que le quitó la vida para robar sus pertenencias.

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La senadora Lorena Ríos Cuéllar, del partido Colombia Justa Libre y defensora de la libertad religiosa, confirmó el "atroz" asesinato a través de un comunicado oficial. La congresista expresó su profundo dolor y exigió a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Metropolitana una investigación "rigurosa, transparente y eficaz".

"Este hecho enluta a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad judía que hoy llora una pérdida irreparable", manifestó la senadora, quien también envió un mensaje de solidaridad a la Confederación de Comunidades Judías de Colombia.

Por su parte, la comunidad judía en el país ha pedido que el crimen no quede impune, mientras se espera que los exámenes forenses de Medicina Legal determinen las causas exactas y las circunstancias del fallecimiento del ciudadano de Estados Unidos.

