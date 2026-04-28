VIDEO: Juan Daniel Oviedo se vuelve VIRAL por arriesgada maniobra en moto

Juan Daniel Oviedo, quien actualmente se desempeña como la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, decidió dejar de lado por un momento los discursos formales para sumergirse en la cultura urbana de Casanare.

Durante su reciente visita a Yopal, el exdirector del DANE se convirtió en el protagonista de un video que ha corrido como pólvora en las plataformas digitales, tras ser captado realizando maniobras de stunt junto a un grupo de jóvenes locales.

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El escenario de esta particular escena fue el Parque de la Herradura, un punto de encuentro donde Oviedo buscaba acercarse a nuevas audiencias en medio de su recorrido de campaña.



Sin pensarlo dos veces, el candidato se subió como parrillero en una motocicleta y, aferrado al conductor, participó en un 'caballito', esa maniobra donde el vehículo se sostiene únicamente sobre su rueda trasera mientras avanza.

Lo que más llamó la atención de los espectadores no fue solo la audacia del acto, sino la expresión de Oviedo: en todo momento se le vio con una sonrisa de oreja a oreja, pareciendo disfrutar genuinamente de la descarga de adrenalina.

.@JDOviedoAr visitó Yopal (Casanare), se fue para el parque La Herradura a repartir periodicazos y conseguir votos. Se encontró con varios jóvenes y termino haciendo Stunt.



El loco irresponsable y valiente siendo el más feliz del mundo ¡Ja,ja,ja,ja! pic.twitter.com/Ei63Asu4mt — 𝙻𝚢𝚔𝚊𝚗 (@lykan_hypers) April 26, 2026

Sin embargo, la demostración de destreza no estuvo exenta de sobresaltos. El video muestra que la maniobra terminó de una forma un poco aparatosa, aunque esto no pareció borrar la alegría del candidato.

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Un detalle que no pasó desapercibido para los internautas y que generó una ola de cuestionamientos fue que Oviedo no portaba casco durante la ejecución de la pirueta, un elemento de seguridad obligatorio que le valió diversas críticas por ser considerado un acto de irresponsabilidad en el marco de la seguridad vial.

La conversación en redes sociales no se hizo esperar, moviéndose entre la admiración por su espontaneidad y la preocupación por el riesgo asumido.

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Entre los comentarios que resaltan en el mundo digital, algunos usuarios celebraron la actitud del candidato con frases como:

"Muy barón Oviedo para hacer esa pirueta tan trinca, no cualquiera se le mide, Oviedo está a otro nivel de diversión, toca ponerlo de ministro de recreación y deporte". Otros, en un tono más jocoso, señalaron:

"Ese vice es a otro nivel. ¡Entiende que se la está jugando por el país!" o incluso piropos como "Que la suerte nos acompañe de tener un vice muy cool y muy preparado".

En la otra cara de la moneda, el tono sarcástico y la crítica también marcaron la pauta. Algunos internautas expresaron su inquietud por la seguridad del político:

"Se pone a gueboniar buscando el peligro. Se llega a joder y toca cambiar el Vice". También hubo quienes vieron la acción como un simple acto de campaña poco convincente:

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"Así haga de payasito, no le creen" o "Periodicazo por andar de inventor jajajajajaja", haciendo referencia a su actividad de repartir periódicos en la zona.

Incluso, algunos usuarios más estrictos sugirieron que la ilegalidad del acto debería ser denunciada formalmente ante las autoridades para que se apliquen las multas correspondientes tanto al conductor como a Oviedo.

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A pesar del revuelo y de que el video sigue acumulando reproducciones, Oviedo no se ha pronunciado específicamente sobre la controversia de la moto.

Por el contrario, ha preferido mantener el foco en sus actividades de campaña, compartiendo contenidos sobre su paso de Yopal a Duitama y Soledad, donde busca promover sus propuestas para "desactivar la bomba de la salud en Colombia".

Esta no fue su única interacción con el transporte local, ya que también se le vio recorriendo las calles en un mototaxi, conversando con los habitantes sobre sus problemáticas cotidianas.