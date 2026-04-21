Influencer colombiano con cáncer etapa 4 afronta su situación con 'terapia del buen ánimo'

Si alguna vez pensaste que un diagnóstico médico de etapa 4 significa encerrarse a esperar el final, tienes que conocer a Juan Pablo Delgado Sánchez.

Este santandereano, que se hace llamar "Juanpis" en redes sociales, está rompiendo todos los esquemas en TikTok y recientemente dejó a todos boquiabiertos en una entrevista para El Klub de La Kalle.

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Desde Cantabria, al norte de España, Juan Pablo te cuenta cómo es su día a día viviendo con metástasis, pero con una energía que muchos sanos envidiarían.



“Tengo cáncer y como absolutamente de todo y la gente le da rabia. Se acostumbraron a ver pacientes con cáncer botados en una cama”, le confesó a los locutores de La Kalle.

Para él, la comida es un placer del que no piensa privarse mientras su cuerpo se lo permita.

“Llevo 6 años, ya me cortaron una pierna... perdí parte del pulmón izquierdo y dos pedazos del pulmón derecho. Y aquí estoy comiendo, viviendo y disfrutando la vida”, asegura con una naturalidad que impacta.

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El giro en su historia comenzó en Bucaramanga. Tras enfrentar el cáncer en su pierna izquierda, se dio cuenta de que en Colombia las puertas laborales se le cerraban por su discapacidad y su historial médico.

“Me empecé a ver como en esa frustración de ¿y ahora de qué voy a vivir? Voy a terminar por ahí pidiendo en la calle”, recordó. Por eso, hace cuatro años, tomó una decisión radical: venderlo todo y mudarse a España con su esposa y sus dos hijos en busca de un futuro mejor.

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Lo curioso es que Juan Pablo pasó del Santander colombiano al Santander español (en la región de Cantabria). Allí, su situación médica no se detuvo, pero su actitud sí que cambió las reglas del juego.

A pesar de que la metástasis llegó a sus pulmones y los médicos decidieron suspender las quimioterapias porque ya no funcionaban en su caso, él no se detiene.

“Yo tengo clara mi situación pero también tengo claro que estoy vivo y ¿qué hacen los vivos? Vivir”, sentenció en la entrevista.

Su rutina actual es de no creer. Mientras tú quizás te quejas por madrugar, Juan Pablo estudia de 8:45 de la mañana a 2:30 de la tarde, y luego se va a trabajar en turnos que terminan a la medianoche.

Todo esto siendo un paciente metastásico en estadio 4. “La actitud no cura pero definitivamente nos ayuda a avanzar”, explica Juan Pablo, quien incluso le pidió a su médico que le amputara la pierna para poder seguir adelante sin depender de una silla de ruedas.

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“Doctor córteme la pierna si esto hace parte de avanzar, córteme la pierna”, fue su petición directa.

En La Kalle, Juan Pablo también aclaró que no es que esté en contra de la medicina; de hecho, cree profundamente en la ciencia y agradece al sistema de salud español por los tratamientos que lo mantienen en pie.

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Sin embargo, critica la "muerte en vida" de quienes se rinden ante la tristeza. “Existen en esta vida personas que yo le llamo muertos en vida... yo no considero que a mí el cáncer me haya enseñado nada, yo era así antes del cáncer”, afirma con contundencia.

Hoy, con más de 150 mil seguidores en TikTok, este colombiano sigue demostrando que, aunque no tiene una cura, tiene una vida que no piensa desperdiciar.

Para él, el mensaje es simple: no dejes que el miedo a la enfermedad te quite el hambre de vivir. Como él mismo dice: “El cáncer no es el final, que no se te olvide vivir y disfrutar hasta el último segundo”.