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Reconocido suplemento estaría alimentando células cancerígenas, especialmente de seno

Un reconocido estudio afirma que un suplemento podría favorecer el crecimiento de tumores y la vida de las células cancerígenas.

El antioxidante glutatión podría favorecer a las células cancerígenas
Reconocido suplemento estaría alimentando células cancerígenas, especialmente de seno
Foto: imagen realizada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de abr, 2026

El glutatión (GSH), se convirtió en uno de los antioxidantes más populares en la industria del bienestar, sin embargo, en los últimos días este se encuentra en debate tras una reciente investigación. Durante décadas, fue valorado por su capacidad para proteger las células del daño oxidativo y apoyar la reparación del organismo.

Un estudio liderado por expertos del Instituto Oncológico Wilmot de la Universidad de Rochester, y publicado en la prestigiosa revista Nature, prendió las alarmas al descubrir que las células cancerosas pueden "secuestrar" este compuesto, esto tras realizar un análisis a tumores de mama.

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Según el investigador principal, Isaac Harris, las células malignas poseen la capacidad de descomponer este antioxidante para utilizarlo como fuente de energía o combustible, especialmente cuando enfrentan escasez de nutrientes en su entorno. Es decir que lo que actúa como un escudo protector se transforma en un recurso de supervivencia para el cáncer.

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La investigación detalla que el crecimiento de las células cancerosas en condiciones de deficiencia de nutrientes depende de la actividad catabólica de las γ-glutamiltransferasas, por lo cual, gracias a este proceso, este antioxidante se convierte en una fuente de reserva.

De hecho según la investigación, en experimentos realizados con modelos preclínicos y tejido humano, los científicos observaron que al bloquear la capacidad de las células cancerosas para usar el glutatión, se lograba ralentizar significativamente el crecimiento del tumor.

¿Qué más se conoce del antioxidante del glutatión?

A pesar de estos resultados, la comunidad médica pide cautela, debido a que el glutatión sigue siendo esencial para el funcionamiento normal del cuerpo y es producido de forma natural por nuestro organismo.

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Los expertos enfatizan dos puntos clave para los consumidores, en donde afirman que no se deben dejar de consumir alimentos ricos en antioxidantes, como frutas y verduras, ya que son fundamentales para una dieta equilibrada. El riesgo potencial parece estar más asociado a la suplementación en altas concentraciones y sin supervisión médica.

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Por otro lado, mencionan que no confundir compuestos, esto es vital no confundir el glutatión con la glutamina. Aunque sus nombres son similares, el primero es un antioxidante compuesto por varios aminoácidos, mientras que la segunda es un aminoácido básico para la formación de proteínas.

Actualmente, el equipo de investigación trabaja en fármacos capaces de inhibir este proceso de "alimentación" tumoral sin afectar a las células sanas. Dado que el metabolismo del cáncer es muy complejo.

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