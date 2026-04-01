Lo que pasa si te cortas el cabello en estos días de abril según el calendario lunar

El interés por el calendario lunar y su relación con el cuidado personal crece cada año. En abril, muchas personas buscan fechas concretas para cortarse el cabello con base en las fases de la Luna.

Esta práctica, difundida por tradiciones populares y calendarios especializados, propone que ciertos días pueden influir en el crecimiento, la fuerza o la apariencia del cabello.

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De acuerdo con calendarios lunares difundidos por portales de estilo de vida, cada fase lunar marca momentos específicos que se asocian con distintos resultados al cortar el cabello. Aunque no existe consenso científico definitivo, muchas personas siguen estas recomendaciones como parte de su rutina de cuidado.



Mejores días de abril para cortarse el cabello según el calendario lunar

Durante abril, el calendario lunar señala fechas relacionadas con la Luna creciente y llena como momentos preferidos para cortar el cabello si buscas estimular el crecimiento. Estas fases se asocian con mayor actividad en los ciclos naturales.



Entre los días recomendados se encuentran aquellos cercanos a la Luna creciente. Según estilistas expertos, estas fechas favorecen un crecimiento más rápido y con mayor volumen. Por otro lado, si buscas mantener el corte por más tiempo, los días de Luna menguante suelen considerarse adecuados.

Según registros astronómicos, las fases de la Luna durante abril de 2026 se distribuyen así:



Luna llena: 2 de abril

2 de abril Cuarto menguante: 10 de abril

10 de abril Luna nueva: 17 de abril

17 de abril Cuarto creciente: 24 de abril

A partir de estas fechas, según datos que provienen de calendarios astronómicos se establecen los periodos que muchas personas usan como referencia:



Fase menguante: del 3 al 16 de abril

del 3 al 16 de abril Fase creciente: del 18 al 30 de abril

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Calendario lunar: ¿cuándo es la mejor fecha para que te cortes el cabello? Foto: Getty images

Qué fase lunar elegir según el resultado que quieres

Cada fase de la Luna se relaciona con un objetivo distinto, según calendarios lunares tradicionales difundidos por diferentes portales de bienestar:



Luna creciente: recomendada si quieres que el cabello crezca más rápido.

recomendada si quieres que el cabello crezca más rápido. Luna llena: se asocia con mayor volumen y fuerza.

se asocia con mayor volumen y fuerza. Luna menguante: ideal si buscas que el corte dure más tiempo.

ideal si buscas que el corte dure más tiempo. Luna nueva: suele evitarse para cortes, según estas creencias.

El uso del calendario lunar para el cuidado del cabello forma parte de prácticas culturales extendidas en varios países. La idea se basa en la influencia de la Luna sobre ciclos naturales, como las mareas, lo que lleva a algunas personas a relacionarla con el crecimiento del cabello.

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Fuentes de estilo de vida recopilan estas fechas cada mes para orientar a quienes desean seguir esta rutina. Aunque no reemplaza recomendaciones médicas o dermatológicas, sirve como guía para quienes prefieren integrar estos hábitos en su día a día.



Recomendaciones básicas para el cuidado del cabello

Además del calendario lunar, especialistas en cuidado capilar sugieren mantener hábitos constantes:



Cortar las puntas cada cierto tiempo

Usar productos adecuados según el tipo de cabello

Evitar el uso excesivo de calor

Mantener una alimentación equilibrada

Combinar estas prácticas con las fechas del calendario lunar puede resultar útil si buscas una rutina más organizada.