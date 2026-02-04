Publicidad

Estos son los alimentos que se deben dejar de consumir tras un cáncer; ¿lo cura?

Estos son los alimentos que se deben dejar de consumir tras un cáncer; ¿lo cura?

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, la doctora Fernanda entregó una serie de recomendaciones para hacerle frente a esta enfermedad.

Alimentos que se dejan consumir contra el cáncer
Estos son los alimentos que se deben dejar de consumir tras un cáncer; ¿lo cura?
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de feb, 2026

Una de las personalidades más reconocidas en el mundo de la salud y la televisión es la doctora Fernanda, conocida por sus consejos y recomendaciones médicas en Noticias Caracol. Por ello, pasó por El Klub de La Kalle junto a Diego Guaque, periodista de Séptimo Día, quien recientemente enfrentó un cáncer, para hablar sobre esta enfermedad.

Tras superar un diagnóstico de cáncer, Diego Guaque compartió cómo su rutina ahora está marcada por la disciplina: "obviamente yo tengo que seguir con mis chequeos... estoy teniendo chequeos cada 4 meses". Pero más allá de los exámenes, la alimentación se convierte en el combustible para que la enfermedad no regrese.

Puedes leer: Doctora Fernanda reacciona a postura del Doctor Bayter sobre no usar bloqueador solar

De igual forma, la Doctora Fernanda fue enfática en que no se trata de dietas restrictivas imposibles, sino de sentido común y amor propio. Según la experta, el primer paso es eliminar aquello que inflama y debilita. Ella recomienda que cualquier paciente "deje las gaseosas, que deje el licor" y, en su lugar, le dé una oportunidad real a lo que la tierra nos ofrece.

Tanto es así que la profesional de la salud afirmó que "dar prioridad a las frutas, a las verduras" y convertir al agua en la bebida principal de cada día. Ante esto respondió Diego Guaque que uno de los factores que le ayudó fue dejar el licor por el agua, además de no volver a comer embutidos, pese a esto afirmó que aún así le gusta la hamburguesa y en vez de no comerla decide contar el consumo de esta.

¿Qué otras recomendaciones dieron contra el cáncer?

Por otro lado, los dos fueron muy enfáticos en no creer en varias "curas mágicas" en el post-cáncer, tanto es así que la Doctora Fernanda alertó sobre las recomendaciones absurdas que circulan en las calles y redes sociales. Mencionó que muchos pacientes caen en el error de consumir sustancias extrañas como "la sangre de Chulo y de culebra". Destacando que estas prácticas no tienen sustento científico y solo ponen en riesgo el organismo que ya ha pasado por un proceso de quimioterapia o radioterapia.

Puedes leer: ¿Qué significa cortarse el cabello uno mismo según la psicología?

"Ni contra el cáncer ni contra ninguna enfermedad hay un alimento que sea poderoso y único", afirmó la doctora a los seguidores. De igual forma, explicó que otro error frecuente es gastar dinero y tiempo en preparaciones costosas pensando que son la solución definitiva. "Se ponen a tomar un poco de batidos y de recetas que no funcionan"

Enfatizando que no existen los "superalimentos" milagrosos que reemplacen un tratamiento médico serio o una dieta balanceada. Afirmando que si alguien le recomienda un batido contra el cáncer, es mejor desconfiar.

Diego Guauque enfatizó la importancia de aferrarse en la fé y confiesa que "no sabe cuántos rosarios me meto yo mientras me están chequeando", además explicó que hay que tener transparencia con el oncólogo: hay que "tener la suficiente confianza en los médicos para contarles todo lo que uno está haciendo... no el vecino, no el tío".

