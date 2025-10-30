Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: RESTRICCIONES A MOTOCICLISTAS
POLLO CRUDO EN TRANSMILENIO
AGRESIÓN A PERIODISTA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / La ciencia revela por qué tu cerebro borra los nombres de la gente

La ciencia revela por qué tu cerebro borra los nombres de la gente

Ese olvido incómodo al que todos nos enfrentamos no significa que seas despistado o que no te importe, según la psicología, tu cerebro tiene sus propias reglas para saber qué recordar y qué desechar.