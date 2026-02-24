Hombre de 42 años deja a su familia y pide ser adoptado como therian; ¿es dálmata?

Un video difundido en plataformas digitales muestra a un hombre de 42 años, identificado como Pablo, afirmando que vive parte de su vida como un therian, una persona que se identifica interna o simbólicamente con un animal.

En los clips, que se volvieron un tema de conversación amplio, Pablo expresa su deseo de encontrar a alguien dispuesto a “adoptarlo” y acompañarlo en su estilo de vida poco común.

En los videos compartidos, se observa que Pablo combina una vida cotidiana con un empleo formal junto con periodos en los que adopta comportamientos propios de un perro dálmata, incluyendo movimientos y gestos asociados al animal. Según el contenido difundido por el creador del video, el hombre se traslada desde Argentina a México y mantiene esta identidad durante varias horas al día.



Durante esas actividades, Pablo incluso se alimenta de croquetas cuando está “caracterizado” y, según lo mostrado, visita a un veterinario en lugar de a un médico tradicional cuando considera que necesita revisión de salud.

En un segmento del video, se menciona a una mujer identificada como su cuidadora señala que acompañarlo en esta rutina proporcionaba cierta estabilidad emocional a Pablo, ayudándolo a manejar episodios de ansiedad, estrés o sentimientos de aislamiento.

Sin embargo, ella no puede continuar en ese rol, lo que llevó a que el hombre expresara públicamente que busca a alguien que lo “adopte” en el contexto de su identidad therian.

La petición, según se presenta en el video, fue el detonante de muchas reacciones entre quienes han visto los clips, con opiniones diversas sobre los límites entre identidad personal, responsabilidad familiar y bienestar emocional.

¿Qué es un therian?

El término therian hace referencia a personas que se identifican interna o espiritualmente con un animal no humano, aunque sin implicar transformaciones físicas reales. Esta identidad emergió en comunidades de internet desde la década de 1990 y ha ganado visibilidad actualmente en diversas plataformas digitales.

A diferencia de otras subculturas como los 'furries', que adoptan trajes o personajes inspirados en animales para entretenimiento o arte, los therians expresan una conexión más simbólica o psicológica con una especie animal.

El video de Pablo y su identificación como therian generó distintas reacciones entre quienes vieron el contenido. Algunos usuarios lo interpretan como una forma de expresión personal vinculada a la identidad, mientras otros manifiestan dificultad para comprender este tipo de conductas.

Especialistas señalan que estas expresiones forman parte de dinámicas de autoexploración que se desarrollan principalmente en internet y que reúnen a personas con experiencias similares, sin que exista una definición única o un enfoque generalizado sobre el fenómeno.

