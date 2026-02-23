Futbolista pidió matrimonio en el estadio y tres días después todo terminó

Una historia que empezó con una propuesta romántica en medio de un estadio terminó en ruptura pocos días después. En Quetzaltenango, Guatemala, Derrikson Quirós, delantero del Xelajú MC, sorprendió a su pareja al pedirle matrimonio al finalizar un partido, pero tres días más tarde la relación terminó y el compromiso fue cancelado.

El momento ocurrió después de que su equipo consiguiera una victoria ante el Marquense. Quirós invitó a su pareja al campo de juego y, frente a los asistentes, le expresó su intención de comprometerse. La mujer aceptó emocionada la propuesta, y el momento fue registrado en video por varios asistentes y luego compartido en redes sociales.

Aunque la escena parecía indicar un futuro juntos, la pareja decidió separarse tres días después del compromiso. El propio jugador publicó en sus redes sociales un mensaje sobre la ruptura, calificándola como una situación personal difícil.



¿Qué dijo Derrikson Quirós sobre su matrimonio?

Quirós aseguró que prefiere mantener respeto y privacidad sobre los detalles del fin de la relación, sin señalar razones específicas para la separación. “Fue una situación personal difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejarla con respeto y madurez”, escribió el futbolista en su cuenta.



En su publicación, el delantero explicó que no entrará en detalles sobre la ruptura porque valora el respeto por la otra persona y prefiere no hablar mal de ella. Quirós también destacó que la relación fue importante para él en su momento, aunque reconoció que este tipo de situaciones son parte de la vida personal de cualquier individuo.

El video de la propuesta se viralizó rápidamente, generando comentarios de usuarios sobre el rápido desenlace de la relación. Algunos usuarios destacaron la emotividad del momento inicial, mientras que otros discutieron la abrupta separación días después.

Entre los mensajes visibles se leyeron expresiones como: “Ánimo, son cosas de la vida”, “Fuerza, lo importante es seguir adelante” y “Respeto para ambos, son decisiones personales”. Otros usuarios manifestaron sorpresa por la rapidez del desenlace con frases como “Todo pasó muy rápido” o “Nadie esperaba este final después del video”.

También se registraron comentarios que pidieron evitar juicios, con mensajes como “No se puede opinar sin conocer la historia completa” y “La vida personal no debería ser tema público”.

Por otro lado, la situación no tuvo pronunciamientos adicionales por parte del club ni del cuerpo técnico, debido a que se trató de un asunto ajeno a la actividad deportiva. El delantero continuó con sus compromisos profesionales y entrenamientos programados con normalidad.

Tampoco se registraron declaraciones públicas de la expareja del jugador ni comunicados oficiales relacionados con el episodio. La atención mediática se centró en la propuesta realizada tras el partido, la difusión del video en plataformas digitales y el anuncio posterior de la separación por parte del propio futbolista.

