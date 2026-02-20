Rescatista intentó salvar a un perrito y el río se los llevó a los dos; los buscan

Un operativo de rescate en el río Rímac terminó convirtiéndose en una intensa búsqueda luego de que un agente especializado desapareciera en medio de la fuerte corriente cuando intentaba salvar a un perrito.

La emergencia ocurrió a la altura del puente Santa Rosa, en el Cercado de Lima, donde testigos vieron al rescatista ingresar con cautela al cauce para evitar asustar al animal.

Puedes leer: Así era el restaurante caníbal del Bronx de Bogotá; extranjeros y "sopa de manes"



De acuerdo con información entregada por el comandante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, durante las labores de rastreo fueron hallados el casco y el chaleco que pertenecían al agente.

Estos elementos fueron localizados río abajo, lo que permitió delimitar un nuevo punto de búsqueda y reforzar la hipótesis de que ambos fueron arrastrados por la corriente hacia una zona más profunda.

El operativo se activó poco después de las 9:00 de la mañana, cuando unidades de rescate de la Policía Nacional del Perú y personal de bomberos se desplazaron hasta el lugar tras recibir la alerta de un animal atrapado en el cauce.

Publicidad

En videos difundidos por medios locales se observa al agente avanzar lentamente hacia el perro, que se encontraba sobre una franja de piedras en medio del río. Sin embargo, al notar la presencia humana, el animal se movió hacia una parte más caudalosa.

En cuestión de segundos, el rescatista decidió lanzarse para evitar que el perro fuera arrastrado. Logró sujetarlo, pero la fuerza del agua los llevó hacia un tramo con pequeñas caídas y mayor velocidad. Desde ese momento, ambos desaparecieron de la vista de quienes estaban en la orilla.

Publicidad

Puedes leer: Licencia laboral por fallecimiento de mascota en Colombia: esto dice la ley

Encuentran equipo del rescatista

Horas después, un vecino de la zona aseguró haber visto al agente levantar una mano pidiendo ayuda cerca del puente Dulanto, lo que llevó a ampliar el radio de búsqueda. A partir de esa información, las autoridades desplegaron más personal y sumaron apoyo aéreo con helicópteros que recorren varios kilómetros del río.

Las labores también se extendieron hacia sectores cercanos a la avenida Néstor Gambetta y la Base Naval del Callao, donde patrullas terrestres inspeccionan orillas, accesos y puntos donde la corriente suele arrastrar objetos.