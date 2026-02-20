VIDEO: Hombre capturado por robo dice ser un therian-rata que habita en Bogotá

La inseguridad en la localidad de Suba deja una nueva víctima quien fue despojada de su teléfono celular cuando transitaba por el barrio Costa Azul; sin embargo, este hecho tuvo un final inesperado gracias a que la comunidad reaccionó y logró atrapar al hombre señalado de cometer el hurto.

Pero aunque los hurtos de celulares, lastimosamente, hacen parte del día a día, este caso tiene un detalle adicional que ha llamado la atención en el país, y es que el sujeto señalado habría intentado justificar su acción diciendo que es un therian y que se identifica como rata.

El caso ocurrió esta semana en la localidad 11 donde según versiones vecinos el hombre, en compañía de otro sujeto le raparon el celular a una mujer en plena vía pública, lo que desató un alboroto en el sector, despertando la reacción de varios vecinos que se unieron y salieron a socorrer a la víctima.



Los ladrones emprendieron la huida pero uno de ellos no logró escapar de la comunidad que lo atrapó a pocas cuadras de donde cometió el robo y lo entregó a la Policía.



El momento quedó captado en video en el que se observa a la comunidad rodearlo y reclamarle al hombre y acusándolo de ser el autor del robo; además, algunos transeúntes golpean al sujeto antes de que lleguen las autoridades, mientras el su cómplice logró escapar.

El caso se volvió tendencia no solo por el hurto, sino porque, según testigos, el detenido manifestó identificarse como “therian-rata”, una expresión asociada al movimiento de personas que se autodenominan therians, es decir, individuos que aseguran experimentar una conexión profunda con animales no humanos y que, en algunos casos, imitan comportamientos o posturas de estos.

La difusión del video generó una avalancha de comentarios. Mientras algunos usuarios aprovecharon para burlarse o ironizar sobre el fenómeno, otros advirtieron sobre el riesgo de estigmatizar a quienes se identifican con esta subcultura por el comportamiento de un individuo. También hubo mensajes que cuestionaron la respuesta violenta de los ciudadanos y reabrieron la discusión sobre la justicia por mano propia.

El debate sobre los llamados “therians” ya había tomado fuerza días antes, tras la circulación de otro video grabado en cercanías de Cinemática, en el que tres personas aparecían desplazándose en cuclillas y emulando movimientos de animales cuadrúpedos. La escena provocó reacciones divididas: desde críticas que calificaban el comportamiento como una “excentricidad” hasta voces que lo defendían como una forma de expresión identitaria.

En Bogotá, esta subcultura había tenido hasta ahora una presencia principalmente digital y en círculos reducidos. La viralización de estos episodios la llevó al centro de la conversación pública, evidenciando el desconocimiento general sobre el concepto y la ausencia de un marco claro para abordar este tipo de manifestaciones en el espacio urbano.

Entretanto, el caso en Suba también puso sobre la mesa la preocupación por el incremento de hechos de hurto y la tendencia de algunos ciudadanos a reaccionar con violencia antes de que intervengan las autoridades. La investigación sobre el robo continúa, mientras el video sigue generando polémica en redes sociales.

