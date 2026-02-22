Punch el mono: El tierno y triste motivo por el cual su mamá lo rechazó

Punch no es un mico cualquiera; es el protagonista del video que te ha hecho aguar el ojo en TikTok o Reels esta semana. Este pequeño macaco japonés, nacido en julio de 2025 en el Zoológico de Ichikawa, se volvió una celebridad mundial no por hacer piruetas, sino por aferrarse con el alma a un peluche de orangután de una famosa tienda de muebles.

Pero, ¿qué hay detrás de ese abrazo que parece no soltar nunca?

¿Por qué la mamá de Punch lo rechazó?

Mucha gente en redes sociales se pregunta por qué la mamá de Punch, una macaca del grupo del zoológico, simplemente decidió no hacerse cargo de él.

En el mundo animal, y especialmente entre los primates, las cosas no siempre son color de rosa. La razón principal del rechazo no fue "maldad", sino un tema de instinto y falta de experiencia.

Resulta que la madre de Punch era primeriza. En la naturaleza, las hembras aprenden a ser madres observando a otras de su grupo, pero a veces, el estrés del cautiverio o simplemente una falta de conexión hormonal inmediata hace que la madre no sepa qué hacer con esa "cosita" chillona que le cuelgan del pecho.

Final feliz para Punch, el mono bebé que su mamá rechazó /Foto: redes sociales

Al no mostrar interés en alimentarlo ni protegerlo desde las primeras horas, los cuidadores tuvieron que intervenir para que el pequeño Punch no pasara necesidades. Ese "no saber qué hacer" de la mamá fue lo que dejó a Punch en brazos humanos... y de su juguete favorito.



El peluche: Más que un juguete, un refugio

Si te fijas bien en los videos que inundan Google, Punch siempre está trepado encima de un peluche café. Para nosotros es un adorno, para él es su seguridad emocional.

Los primates necesitan sentir algo suave y cálido para desarrollar su cerebro y sentirse a salvo. Al no tener el pelo de su madre para aferrarse, el zoológico le dio este "sustituto".

Lo curioso es que el pequeño se lo toma tan en serio que, cuando intenta acercarse a otros monos adultos y estos lo reciben con algún empujón o gesto brusco (que es como los monos enseñan disciplina), Punch corre despavorido a buscar a su "mamá de trapo".

Es su lugar seguro en un mundo que todavía le parece muy grande y a veces un poco rudo.

¿Qué pasó con Punch el mono?

¿Qué está pasando con Punch ahora mismo?

Punch está en un proceso de reintroducción. Esto es como cuando uno entra a un colegio nuevo y no conoce a nadie. Los cuidadores no quieren que Punch sea un humano, quieren que sea un mono hecho y derecho. Por eso:



Lo dejan interactuar ratitos con los adultos.

Ha recibido "abrazos" de algunos machos alfa como Onsing, lo cual es una ganancia tenaz.

Sigue usando su peluche, pero cada vez pasa más tiempo explorando por su cuenta.zf