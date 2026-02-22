Publicidad

Influencer pierde la vida tras cirugía estética; revelan causas del fallecimiento

Influencer pierde la vida tras cirugía estética; revelan causas del fallecimiento

El fallecimiento de la influencer de 27 años, ocurrido tras un procedimiento estético, generó un fuerte impacto en redes sociales.

Fallece influencer en cirugía esté
Fallece influencer en cirugía estética
/Foto: redes sociales /IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 22 de feb, 2026

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Bianca Dias, reconocida creadora de contenido de 27 años, cuyo nombre comenzó a circular con fuerza en redes sociales. Seguidores, amigos y usuarios que no la conocían empezaron a compartir mensajes, capturas y recuerdos de sus publicaciones más populares.

Puedes leer: Papá de Baby Demoni rompe el silencio y revela detalles de los hechos en que falleció su hija

La influencer, una joven brasileña que había logrado posicionarse como figura constante en plataformas digitales gracias a su estilo llamativo y a su relación cercana con su comunidad.

Su muerte fue reportada inicialmente por el medio internacional TMZ, que publicó la información a través de sus redes oficiales, donde indicó que el fallecimiento ocurrió luego de un procedimiento estético.

Tras conocerse la noticia, su nombre se volvió tendencia. Muchos usuarios expresaron sorpresa por su edad y por el momento en el que se encontraba dentro de su carrera digital. Bianca compartía con frecuencia imágenes de su día a día, sesiones fotográficas y momentos familiares, lo que hacía que sus seguidores sintieran una conexión directa con ella.

Puedes leer: Aída Victoria sorprende con video junto a Andy Rivera: ¿arrocito en bajo?

La influenciadora falleció tras 18 días: hubo complicaciones

La información que se ha conocido hasta ahora indica que Bianca no falleció durante la intervención médica. De acuerdo con lo revelado por medios internacionales, su muerte ocurrió 18 días después, mientras se encontraba en recuperación. Este detalle cambió la percepción inicial de muchos usuarios, quienes creían que todo había pasado dentro del quirófano.

Además de la confirmación del medio internacional, otras fuentes cercanas a la joven creadora de contenido señalaron que su estado de salud se complicó de forma inesperada cuando ya se encontraba en casa.

Su presunta causa de muerte

Otra versión fue compartida por Giovanna Borges, amiga cercana de Bianca, quien utilizó su cuenta de Instagram para contar que la influencer estaba “en recuperación” cuando su salud empezó a deteriorarse. Según su testimonio, la joven presentó un coágulo pulmonar y dos convulsiones antes de llegar al hospital.

Giovanna también agradeció los mensajes de apoyo que comenzaron a llegar tras conocerse la noticia. En su publicación pidió a los seguidores que enviaran pensamientos positivos a la familia de Bianca, destacando el cariño que la influencer había generado en quienes la seguían y conocían de cerca.

Mientras se esperan más detalles oficiales, el nombre de Bianca Dias continúa siendo uno de los más mencionados en redes sociales. Sus publicaciones siguen recibiendo comentarios de despedida y mensajes de apoyo, lo que demuestra el alcance que había logrado en el mundo digital. La noticia de su fallecimiento se convirtió en uno de los temas más comentados del momento dentro de la farándula internacional.

