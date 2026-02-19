Aída Victoria sorprende con video junto a Andy Rivera: ¿arrocito en bajo?

En las últimas horas Aída Victoria y Andy Rivera sorprendieron a sus seguidores al aparecer en un video en sus redes sociales, el cual generó críticas por parte de los cibernautas y comenzó a especular sobre una posible relación entre ellos dos.

La pieza audiovisual llamó la atención por la interacción entre ambos, ya que muchos internautas comenzaron a especular sobre el tipo de relación que tendrían. Esto debido a que la barranquillera se acerca al cantante y le dice mirándolo fijamente a los ojos: “Yo te quiero volver a ver”.

Durante la conversación, Aída Victoria menciona una fecha específica, el 28 de febrero, y propone un plan que incluía recogerlo y llevarlo a una discoteca, esto con el fin de que este salude al público, se suba a la tarima, interprete algunas canciones. Esto, además de que cuente con bailarinas, consola y esquema de seguridad.



Por otro lado, Andy Rivera comentó que lo que ella busca es que haga un show, a lo que la creadora le respondió. “Pagarles a las bailarinas si lo deseas”. Sin embargo, después se puso el cartel promocional de un lugar, al final del video.

Recordemos que no es la primera vez que ambos aparecen juntos en redes sociales, debido a que ambos aparecían cantando de manera romántica un vallenato, situación que en su momento llevó a aclaraciones públicas para desmentir rumores sobre un vínculo amoroso.

¿Qué otra cosa pasó con Aida Merlano?

Aída Victoria también fue tendencia debido a que la influencer participó en un capítulo de ‘Por La Ventana’. Fue en este espació donde compartió varios detalles de su vida privada, al punto que confesó que fue lo que ocurrió con su vínculo con El Agropecuario', y reveló la verdad detrás de su ruptura con Juan David Tejada.

Durante esta conversación, la creadora de contenido confesó que al iniciar su relación con ‘El Agropecuario’, todo era un camino de rosas. Sin embargo, tras el nacimiento de su hijo todo cambió en especial por el supuesto robo que sufrió por parte de Tejada.

"Lo que terminó pasando es que vivimos una situación complicada económicamente, en la que presuntamente me robaron plata, pues mi ex" dijo Aida Victoria, donde mencionó que el robo fue fuerte, debido a que mencionó que la cifra que le quitaron está cerca de los 100 millones de pesos.