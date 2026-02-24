Juan David Pérez explicó el proceso que enfrentó para no ser jurado de votación

Juan David Pérez se convirtió en tendencia en los últimos días tras conocerse que, pese a ser un futbolista con discapacidad visual, fue convocado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para cumplir con el deber ciudadano de ser jurado de votación en las próximas jornadas electorales. Ante esta situación, el joven pasó por El Klub de La Kalle y entregó detalles sobre lo ocurrido.

Inicialmente explicó que utiliza lectores de pantalla en su celular para mantenerse conectado y fue ahí que recibió la notificación por correo electrónico. Por lo cual, decidió mandarle una carta al ente responsable. "Señores registraduría yo soy ciego total... muchas gracias por tenerme en cuenta... pero entenderán que soy ciego total y es una función que hay que ver total"

Sin embargo, él contó que la respuesta de la Registraduría fue un correo donde le decían: "Lamento decirle que sí será jurado de votación porque este el certificado de discapacidad es del 2021". Así mismo, comentó que le exigían un documento actualizado, ignorando que su condición es permanente.



Juan David explicó que el certificado es como la cédula: "Usted por más de que la pierda va y la saca y le sale la fecha de expedición como tal", refiriéndose a que la fecha de 2021 corresponde a la reforma de la resolución 113 de 2020.

¿Cómo Juan David Pérez logró resolver esta situación?

Ante esta situación, Juan David Pérez decidió aplicar el humor y la visibilidad que le dan sus redes sociales y junto a otros dos colegas en la misma situación, grabó un video que rápidamente se hizo viral. En el clip, con un toque de ironía, lanzaron interrogantes que pusieron a pensar al país: "¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Ahora quieren que los ciegos miren que no se roben los votos".

A lo cual, comentó que la presión en redes fue inmediata. Solo cuando el caso tomó fuerza mediática, la institución reaccionó. "A las horas me contesta el registrador y me dice: 'No tranquilo, ya está solucionado'", relató el deportista en los micrófonos de El Klub de La Kalle.

Tras una segunda revisión, la Registraduría confirmó que él y su compañero ya no tendrían que cumplir con dicha labor, pues es evidente que tareas como registrar resultados en formularios E14 son netamente visuales.

Aunque Juan David logró resolver su situación, su preocupación permanece por aquellos que no están a su alcance. "Imagínese el ciego que está por allá en el campo, ¿quién lo va a apoyar?", cuestionó, señalando que el sistema debería cruzar bases de datos como la de CISPRO para evitar estos "desgastes"

