Rubén Blades habla sin tapujos de su enemistad con Willie Colón: "Me molestó"

Rubén Blades habla sin tapujos de su enemistad con Willie Colón: “Me molestó”

Pese a su conflicto, el artista panameño compartió un emotivo escrito en el que reveló nuevos detalles sobre lo ocurrido con el cantante fallecido.

Rubén Blades habla de su relación con Willie Colón
Rubén Blades habla sin tapujos de su enemistad con Willie Colón: “Me molestó”
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

Este sábado 21 de febrero, el mundo de la salsa se vistió de luto tras el fallecimiento de Willie Colón, quien también fue productor y trombonista,donde se conoció que este terminó sufrió problemas respiratorios que lo mantuvieron hospitalizado por varios días en un centro asistencial en Nueva York, ante esto provocó que muchos colegas se despidieran de él, incluyendo a Rubén Blades.

Situación por la cual, Rubén Blades, quien fue su amigo se pronunció inicialmente para desearle recuperación por su estado de salud. Dicho mensaje sorprendió a los fanáticos de ambos artistas, teniendo en cuenta que por muchos años sostuvieron diferencias que acabaron con su amistad.

Puedes leer: Rubén Blades reaparece y se pronuncia a la muerte de Willie Colón: “Me resistía a creerlo”

Posteriormente, tras confirmarse la muerte del artista, se conoció que Rubén Blades compartió un breve mensaje en sus redes sociales, en el que lamentó la partida de su compañero y anunció que publicaría un escrito más extenso sobre lo ocurrido. En las últimas horas, ese mensaje finalmente salió a la luz.

¿Qué escribió Ruben Blades sobre Willie Colón?

A través de su página de internet, Rubén Blades compartió un extenso tributo a su compañero. “A pesar de los pesares, mi admiración por Willie y mi respeto por su trabajo jamás desaparecerán, y nunca permitiré que el odio forme parte de nuestra pasada relación”, describe el cantante panameño.

Puedes leer: Willie Colón: del Bronx a leyenda de la salsa, este fue su legado musical

Por otro lado, recordó cuándo fue la última vez que lo vio, donde mencionó que fue el 3 de abril de 2023, en el velorio de Jorge “Georgie” González y explicó que la gente que estaba alrededor casi se desmaya cuando vieron que ellos estaban juntos.

“Contrario a lo que quizás algunos esperaban, nuestra conversación fue cordial. Y es que, a pesar de los pesares que existían y existirán, ambos siempre respetamos lo que hicimos”, mencionó Blades.

Sumado a esto, también habló de las diferencias que tuvo con Willie Colón y afirmó que: “Solo diré que estas existen y existirán en todo tipo de relación. Todo ser está compuesto por una compleja mezcla de emociones”, pese a eso, mencionó que siempre le tendrá cariño al cantante, pese a la denuncia que le hizo.

“No puedo entender por qué decidió demandar judicialmente, reclamando plata que nos hurtaron de un concierto, por qué hizo luego un arreglo extrajudicial con el que se quedó con nuestro dinero y nunca se excusó conmigo, ni siquiera después que la empresa que nos perjudicó fue encontrada legalmente culpable y condenada a devolvernos el dinero hurtado”, finalizó Rubén Blades.

Mira también: El disco más grande de Willie Colón: la historia detrás de “Pedro Navaja”

