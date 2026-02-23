Willie Colón estuvo arrestado en Colombia; imagen tras las rejas en Medellín

Una de las historias más insólitas en la vida del legendario salsero Willie Colón ocurrió en Medellín, Colombia, hace casi cuatro décadas, cuando un concierto que parecía transcurrir con total normalidad terminó convirtiéndose en una noche caótica.

Lo que inició como una fiesta cargada de salsa y euforia se salió de control por una serie de malentendidos y tensiones con el público, desencadenando disturbios, intervención de las autoridades y varios arrestos.

El salsero Willie Colón fue capturado en Medellín y este fue el motivo

El 7 de septiembre de 1985, Colón y su orquesta tenían programado un show en el Coliseo Iván de Bedout. El público estaba entusiasmado y el lugar se llenó de gente esperando ver al músico conocido como el 'Malo del Bronx', un apodo que había ganado por su estilo rebelde y presencia fuerte en el escenario.



Lo que no se esperaba era que esa noche se convertiría en uno de los momentos más recordados de su carrera. Todo empezó mal incluso antes de la presentación: el vuelo que llevaba a Colón y a sus músicos desde Bogotá llegó tarde, lo que movió la hora del concierto más allá de lo pactado.

Cuando finalmente Colón llegó al lugar, se desató un conflicto con quienes habían organizado el evento, identificados en ese momento como parte de una productora local. Según relató el propio salsero, ellos no le habían pagado lo acordado por la presentación.

Willie Colón en Medellín Foto: redes sociales

En respuesta, Willie decidió no subir al escenario, lo que provocó la cancelación de la esperada función musical.

La reacción de la gente fue inmediata y violenta. Muchos asistentes, furiosos por haber esperado horas sin un concierto, empezaron a arrojar sillas al escenario, rompieron partes de las instalaciones y causaron desorden dentro del coliseo. La situación escaló tanto que fue necesario llamar a la policía para controlar el caos.

Ante los disturbios y los daños materiales causados, las autoridades locales arrestaron a Willie Colón y a los 13 músicos que lo acompañaban, bajo cargos de incumplimiento de contrato y presunta estafa. Fueron llevados a la estación de policía del barrio Belén, donde quedaron tras las rejas por 48 horas.

Tras esos dos días, Colón y su orquesta salieron libres, más tarde también fueron detenidos los empresarios responsables del evento por su papel en los hechos.

Lo que para muchos podría haber quedado como una simple anécdota quedó grabado de manera inesperada en la obra musical de Colón. Inspirado en la experiencia de su arresto, lanzó en 1986 una canción que lleva por título 'Especial Número 5', incluida en su álbum Contrabando.

El nombre hace referencia al número de la celda donde estuvo recluido en Medellín y en la letra él mismo narra con ironía lo vivido durante el encierro, describiendo cómo personas oficiales lo presentaron como un peligro para la comunidad y hasta mencionando que compartió la celda con personajes ficticios de su propia música.

