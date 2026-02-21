Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Inquietantes palabras que Willie Colón dijo en su último show ¿intuía su final?

Inquietantes palabras que Willie Colón dijo en su último show ¿intuía su final?

Semanas antes de su partida se presentó ante miles de seguidores que corearon sus clásicos sin imaginar que sería la última vez que lo verían brillar en un escenario.

Así fue la última vez que Willie Colón cantó en un escenario
Willie Colón, palabras de despedida
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 21 de feb, 2026

El fallecimiento de Willie Colón sorprendió a muchos El 6 de septiembre de 2025, exactamente 24 semanas antes del 21 de febrero de 2026, Willie Colón ofreció uno de sus últimos conciertos.

Esa noche, en medio del espectáculo, se dirigió al público con palabras que en ese momento parecían una reflexión más, pero que hoy muchos interpretan como una advertencia anticipada.

Puedes leer: El grave accidente que sufrió Willie Colón y que había afectado su salud

Palabras de Willie Colón en uno de sus últimos conciertos

En un momento del show tomó el micrófono y habló directamente con los asistentes. Sus palabras quedaron registradas en video y hoy circulan nuevamente.

En ese escenario expresó: “Este puede ser mi último concierto, no hay tiempo porque me voy a morir, yo no sé si me voy a morir antes y luego ustedes morirán, pero hay muchas razones y yo quiero tomar esta oportunidad para darles las gracias”. La frase no fue acompañada de un anuncio de retiro ni de una despedida formal. Fue una reflexión directa, dicha sin rodeos.

Luego añadió otra declaración que hoy también se repite en redes y medios: “Ustedes me hicieron una estrella a mí y por eso yo estoy agradecido y orgulloso, estoy muy dichoso, gracias”. Con esas palabras dejó claro que reconocía el papel del público en su trayectoria y que sentía gratitud por los años de apoyo.

En ese momento, la reacción fue de aplausos y emoción. Muchos asistentes interpretaron sus palabras como una forma de agradecer tras una carrera extensa. No se habló de un final inmediato ni se manejó como una despedida oficial.

El concierto continuó con normalidad. Sonaron sus clásicos, el público cantó cada tema y la noche cerró como tantas otras dentro de su carrera.

Puedes leer: Willie Colón: del Bronx a leyenda de la salsa, este fue su legado musical

Sin embargo, 24 semanas después, el 21 de febrero de 2026, su deceso cambió la forma en que se mira ese concierto. La fecha del 6 de septiembre quedó marcada como el momento en que pronunció una frase que terminó cumpliéndose.

Los videos de esa noche comenzaron a compartirse de nuevo, y muchos señalaron que esas palabras, que parecían una posibilidad lejana, se transformaron en una realidad concreta.Ese concierto no fue anunciado como el último, pero con el paso del tiempo se convirtió en el cierre simbólico de una carrera que duró más de cinco décadas.

