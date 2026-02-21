Publicidad

Revelan el último mensaje de Willie Colón: una profunda reflexión generacional

El ícono de la salsa perdió la vida este 21 de febrero y salieron a la luz las últimas palabras que compartió en sus redes sociales.

Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 21 de feb, 2026

Este sábado 21 de febrero de 2026 el mundo de la música latina está de luto tras la partida de Willie Colón a sus 75 años, el emblemático trombonista, compositor fue una de las figuras más influyentes en la historia de la salsa. El artista perdió la vida después de estar hospitalizado por problemas respiratorios.

Colón se encontraba hospitalizado en Nueva York debido a complicaciones de salud que recientemente habían motivado su ingreso de urgencia por aparentes problemas respiratorios. Por lo cual, las últimas palabras que compartió el artista salen a flote debido a que fue una reflexión generacional.

Más allá de su música, Willie Colón era conocido por su carácter frontal y su actividad constante en redes sociales para debatir temas políticos y sociales. Su última publicación en la plataforma X tomó mayor relevancia, al consistir en una crítica directa hacia las nuevas generaciones y una advertencia sobre el futuro.

¿Cuál fue el último mensaje de Willie Colón?

Por medio de sus redes sociales, el artista le mandó un mensaje a toda la generación de jóvenes, para que estos tomaran un rol más activo en la sociedad.

"La generación joven de hoy no ha vivido lo suficiente como para realmente saber o comprender. Aprenden a través de rumores, adoctrinamiento, y procesan todo mediante la única herramienta que tienen, que es la emoción. Esto hace que les resulte fácil llegar a una conclusión que es abiertamente falsa".

Asimismo, el músico hizo un llamado a la importancia de la experiencia de los adultos mayores. "Desde el principio de los tiempos, las tribus, las familias y los grupos humanos han contado con sus mayores para recibir orientación. (...) Es responsabilidad de los mayores reconocer el peligro e intentar proteger a su rebaño".

Por otro lado, compartió un video titulado “Un demócrata se retira tras una pregunta simple”. La publicación, que generó diversas reacciones entre sus seguidores, reflejaba el interés constante de Colón por los temas políticos y sociales. A lo largo de los años, el músico no ocultó sus opiniones y utilizó sus plataformas digitales para pronunciarse sobre asuntos públicos, en ocasiones despertando polémica y debates entre sus fanáticos.

Recordemos que días antes de su fallecimiento Rubén Blades le había dedicado un mensaje de apoyo tras enterarse de su hospitalización, pidiendo por su pronta recuperación y enviando fuerzas a su familia.

