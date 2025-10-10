Yuri Buenaventura comparte las extrañas energías que hubo en el sepelio de Miguel Uribe

El maestro Yuri Buenaventura, un artista cuya trayectoria ha estado marcada por la honestidad, el cariño y el amor, compartió una de las experiencias más intensas y recientes, en su paso por El Klub de La Kalle, la cual fue su participación en el sepelio del precandidato presidencial Miguel Uribe.

Todo inició, según Yuri cuando estaba en las afueras de París, en una casa de campo, sintió "muchas ganas de irme de ahí". Un "instinto" lo llevó de vuelta a París, y fue allí, mientras comía, que recibió un mensaje de una prima de Miguel Uribe pidiéndole que cantara "El Guerrero".

Aunque Yuri Buenaventura intentó declinar inicialmente, al punto que sugirió a Andrés Cepeda, la familia insistió. Además que el cantante bogotano le confesó que se rehusó a contestar, pensando que "si yo digo que sí... esa canción fuiste vos el que la escribiste, entonces tenías que ser vos".

El cantante autorizó la versión de "El Guerrero" que grabó con la Orquesta Sinfónica Nacional. Yuri Buenaventura comentó que al llegar a la misa, el ambiente era de una emotividad inmensa. Además, en el contexto sintió mucha nostalgia debido a su pasado, dado que él prestó servicio militar.



¿Qué sintió Yuri Buenaventura en el sepelio de Miguel Uribe?

Yuri Buenaventura describió la energía en la catedral como "tremenda" y "muy fuerte", tanto es así que comentó que: "la gente que se desmayaba la pasaban para atrás". Antes de subir a cantar, en medio de la "energía muy fuerte", comentó que buscó al cura y le mostró su escapulario, recibió la bendición, y se lo puso antes de interpretar la canción.

Pese a la dificultad para sostener la voz con un "nudo en la garganta", la interpretación de "El Guerrero" resonó profundamente. Sirviendo como un homenaje para el excandidato presidencial.

Finalmente, Yuri Buenaventura compartió una reflexión sobre el asesinato donde afirmó que "en Colombia todavía la vida vale muy poquito". Sumado a esto, denunció cómo "por un reloj, por un teléfono," o unos zapatos "matan a una persona" y cuestionó el hecho de que "un teléfono iPhone valga más que la vida de una persona".

Tanto es así que recuerda que su canción “El Guerrero”, en ese contexto, fue un "homenaje a la vida", sin importar si la víctima es "Miguel, llámese Alberto, Pedro, Juan o sea un campesino, sea un millonario, sea un político", finalizó el cantante de salsa.

